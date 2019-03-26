Escola da Ciência-Física em Vitória sofre com a falta de manutenção

Gerador de Vande Graaff está sem a correia que gera energia para a esfera de metal Crédito: Eduardo Dias

A Escola da Ciência-Física, ao lado do Parque Moscoso, no Centro de Vitória, é um local criado para ajudar os visitantes a compreenderem fenômenos científicos de uma forma divertida. O local é um dos destinos preferidos de muitas escolas da Grande Vitória, mas todo o interesse gerado, principalmente pelas crianças, não foi o bastante para que os equipamentos da escola não sofressem com o abandono e a falta de manutenção.

Um dos aparelhos mais famosos do local, o Gerador de Van de Graaff, está sem funcionar há vários meses. O aparelho conta com uma grande esfera de metal e desperta a curiosidade dos visitantes porque faz os cabelos das pessoas arrepiarem quando elas encostam no equipamento: uma reação causada pelo campo elétrico presente na esfera. O aparelho não funciona porque está sem uma correia ligada ao motor.

Em uma visita ao local, na manhã desta terça-feira (26), a reportagem da CBN Vitória verificou que outros oito equipamentos da Escola da Ciência-Física também não estavam funcionando. A visita foi motivada após reclamações de um professor de uma escola da Grande Vitória, que pediu para não ser identificado. Ele afirma que tem o costume de levar alunos ao local, mas está incomodado com o estado de conservação de alguns equipamentos.

A parede de escalada, com oito metros de altura, não é usada há várias semanas porque está sem a corda que suspenderia o possível aventureiro. O elevador de mão, onde os visitantes têm a chance de levantar o peso do próprio corpo e ter lições de física, está com o assento rasgado e também não é utilizado.

Em uma das salas da escola está posicionada uma bicicleta adaptada, que demonstra como a energia mecânica, gerada com as pedaladas, pode se transformar em energia elétrica. O experimento não é usado porque a bicicleta está com um dos pedais quebrados.

Procurado para falar sobre a situação do local, o coordenador da Escola da Ciência-Física de Vitória, Ivanor Weiler, afirmou que um levantamento sobre todos os equipamentos que precisam de reparos já foi feito e o planejamento é para que todos estejam em funcionamento até o mês de junho. O valor dos reparos não foi informado. O representante da prefeitura argumenta que os equipamentos sofrem um constante desgaste porque estão frequentemente expostos para manipulação do público. A Escola da Ciência-Física continua aberta para atendimento ao público e a entrada é gratuita para todos os visitantes.

EQUIPAMENTOS COM DEFEITO

- Cadeira giratória: encosto quebrado

- Gerador de Vande Graaff: falta correia pra eletrizar a esfera de metal

- Bicicleta sobre cabo de aço: pedal quebrado

- Escalada: falta corda

- Disco de Newton: Falta correia para girar o disco

- Mala rebelde: motor não funciona

- Trem lançador: problema não detalhado

- Elevador de mão: assento rasgado