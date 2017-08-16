Uma antiga escola abandonada tem sido motivo de reclamação de moradores do bairro Itacibá, em Cariacica. Por dentro, o prédio está bastante danificado, com cadeiras quebradas, materiais espalhados e muita sujeira. Segundo pessoas da região, o local está sendo utilizado como ponto de tráfico e de uso de drogas. A prefeitura de Cariacica ainda estuda o que será feito com o edifício.

Your browser does not support the audio element. Escola abandonada vira local para uso de drogas em Itacibá

Com o ambiente abandonado, os moradores querem uma solução e pedem que o espaço seja destinado a algum equipamento público. Uma das sugestões é que o prédio seja demolido e o terreno vire uma praça. A sensação de insegurança no entorno da escola também também preocupa as pessoas que vivem em Itacibá, segundo o presidente da Associação Comercial de Itacibá, Sérgio Colodeti. “Nós temos medo porque não sabemos, à noite, quem está aqui dentro. Alguém pode estar passando na rua e outra pessoa pode sair daqui e assaltar. Então, isso virou, infelizmente, uma baderna”, disse.

O prédio acabou sem uso porque a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Terfina Rocha Ferreira, que funcionava no local, foi transferida para outro edifício no mesmo bairro. De acordo com Sérgio Colodeti, o ambiente está abandonado há cerca de três anos.

O cabeleireiro Anthony Oliver é morador de Itacibá e tem um salão próximo da escola. Ele diz que os clientes reclamam da região e também se sentem inseguros no lugar. Anthony foi estudante no prédio que hoje está inutilizado e lamenta a situação. “Eu fico bem triste porque eu já estudei bastante tempo aqui, e encontrar essa escola toda abandonada, sem poder servir para a população nos deixa chateados”, comentou.

De acordo com o representante da Associação de Moradores de Itacibá, Maxwell de Sousa Oliveira, uma das principais necessidades do bairro é uma nova praça. “A comunidade necessita que esse espaço seja utilizado de forma digna. Gostaríamos que isso fosse demolido e que fosse construída uma praça. A entrada do bairro, hoje, é um gargalo, é feia. Seria até uma forma de ampliar o acesso ao comércio e a toda a região".

Por meio de nota, a prefeitura de Cariacica informou que o antigo prédio da escola Terfina Rocha Ferreira teve sua área cercada pela Secretaria Municipal de Educação (Seme), que monitora o imóvel. A nota acrescenta que há estudos para que o local abrigue futuros projetos nas áreas de educação e de esporte.

Por fim, a prefeitura orienta que a comunidade pode entrar em contato com a Seme caso perceba irregularidades ou vandalismo pelo telefone 3354-5750. Em relação a usuários de drogas, a orientação é que a população denuncie a situação para a polícia.