Durante visita da Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do CNJ, ao Espírito Santo, para realizar uma inspeção de rotina do Poder Judiciário, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) e o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo (Sindijudiciário) apresentaram os problemas enfrentados pelos juízes e servidores do Judiciário capixaba. A escassez de servidores e juízes é uma das dificuldades apontadas em um relatório.

De acordo com o presidente da OAB-ES, Homero Mafra, os problemas enfrentados pelos advogados e juízes de todo Estado foram apresentados para o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional, Carlos Vieira Von Adamek. O relatório entregue ao juiz apontou problemas estruturais em fóruns e de falta de pessoal.

Your browser does not support the audio element. Escassez de juízes e servidores prejudica Judiciário, afirmam OAB e sindicato

“Existem inúmeras varas sem servidores, comarcas sem juízes, com visita uma vez por semana. Com isso, os assessores acabam fazendo o trabalho dos juízes. Os advogados despacham com assessores porque não tem juiz na comarca”, afirmou.

Já a presidente do Sindijudiciário, Adda Lobatto, diz que a principal dificuldade enfrentada pelos servidores é a sobrecarga de trabalho. De acordo com a Adda, o Estado atualmente tem um déficit de 800 servidores no judiciário. Com poucos profissionais e estruturas precárias nos Fóruns e Comarcas, os problemas só aumentam com o passar do tempo. “Isso tem causado à categoria adoecimento e dificuldade de cumprimento das próprias metas impostas pelo CNJ”, contou.