Escândalo envolvendo desvio de dízimo na Igreja Maranata colocou pastores na cadeia

Em fevereiro de 2012, o Ministério Público Estadual (MPES) começou a investigar denúncia que apontava um suposto desvio de dízimo por parte de pastores, diáconos e fornecedores da igreja Maranata. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal entraram em cena para apurar se parte do dinheiro doado pelos fiéis estaria sendo usado para importar, ilegalmente, equipamentos eletrônicos para transmissão de cultos.

Your browser does not support the audio element. CBN 20 Anos - Escândalo envolvendo desvio de dizimo na igreja Maranata colocou pastores na cadeia

A investigação consistia no desvio na época de mais de R$24 milhões e dentre os acusados figuravam diáconos, pastores e membros da Maranata. Em março de 2013, quatro pastores foram presos acusados de coagir testemunhas para mudarem os depoimentos sobre fraudes. Todos eles foram soltos. No mês seguinte, a Justiça aceitou a denúncia dos promotores contra 19 líderes da igreja Maranata pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha, apropriação indébita e duplicata simulada, que são as chamadas notas frias. Dez deles foram presos. Ainda em 2013, em junho, uma nova ação denunciou mais cinco líderes da Maranata por coação de testemunhas. Desses, quatro permanecem como acusados no processo.