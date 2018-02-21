André Garcia, secretário de segurança Crédito: João Paulo Rocetti

O Espírito Santo vai utilizar mais 150 policiais por dia, 40 viaturas, helicópteros e até drones para monitorar os 198 quilômetros da divisa com o Rio de Janeiro e partes da divisa com Minas Gerais. O objetivo é tentar impedir que o território capixaba sofra com algum efeito colateral da intervenção federal promovida para controlar o avanço da violência no Rio de Janeiro.

Your browser does not support the audio element. ES vai usar drones e mais de 150 policiais por dia vigiando divisas

A Operação Divisa Segura começa nesta quinta-feira (22) e alguns dos detalhes do plano de ação foram apresentados na manhã desta quarta-feira (21), na sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

Como a intervenção no Rio de Janeiro não tem data marcada para chegar ao fim, o secretário de segurança do Espírito Santo, André Garcia, explicou que a operação na divisa vai durar pelo menos dois meses e meio, mas pode ser estendida. Garcia também afirmou que o investimento inicial será de R$ 2,5 milhões.

Além do secretário de segurança, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues, e o chefe da Polícia Civil, Guilherme Daré, também participaram da apresentação da operação.

A patrulha na divisa será feita diariamente por pelo menos 150 policiais - 80 da Polícia Militar, 50 da Polícia Civil e 20 da Polícia Rodoviária Federal. A quantidade de policiais do setor de inteligência integrados na operação não foi divulgada. Oito pontos de bloqueio serão montados na divisa. Um deles será na BR 101, os outros sete serão mantidos em sigilo para favorecer o trabalho do setor de inteligência.

O secretário André Garcia destacou que a operação pode ser estendida pelo tempo que for necessário. "Não tem prazo. Em um primeiro momento serão dois meses e meio de trabalho, com custo de R$ 2,5 milhões, mas não significa que vai acabar depois disso. Se a intervenção no Rio durar até 31 de dezembro, nós vamos seguir com o trabalho enquanto for necessário", explicou Garcia.

Já o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues, disse que a operação tem caráter preventivo. “Essa é uma medida de antecipação, de prevenção, justamente para que a gente possa garantir a tranquilidade da população. Não existe nenhum tipo de reflexo detectado com relação à intervenção no Rio de Janeiro”, explicou o comandante-geral da PM.

Além de inibir a possível migração de traficantes, o controle na fronteira também acontece para evitar que o estado vire uma rota mais propensa ao transporte de drogas e armas. Os drones serão usados para o monitoramento aéreo, mandando imagens em tempo real para os policiais que estão na patrulha terrestre.

Operação Divisa Degura

Início: Amanhã (quinta-feira)

Duração: Dois meses e meio

Valor investido: R$ 1 milhão por mês

Números de policiais: 150 por dia

Polícias envolvidas: Militar, Civil e Rodoviária Federal

Viaturas: 40

Drones: 3