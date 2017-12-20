O Espírito Santo vai receber R$ 135,2 milhões para ampliar o atendimento em oncologia, reforma de hospitais e obras na área da Saúde. Desse total, R$ 74 milhões serão destinados à construção do Hospital Estadual de Cariacica. O anúncio desses investimentos foi feito nesta quarta-feira (20), durante visita feita pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, ao Espírito Santo.
ES vai receber recursos para ampliação de serviços de saúde
Outras unidades também serão beneficiadas, como o Hospital Cidade Saúde, em Guarapari, com R$ 6 milhões para finalização de obras, e o Hospital Maternidade São Camilo, em Aracruz, com R$ 11,8 milhões para reforma do centro cirúrgico e do Pronto Atendimento.
Segundo Ricardo Barros, os valores estarão disponíveis ainda neste ano. “A maior parte desses recursos já está empenhada e disponível, dependendo apenas de documentações. Como se trata de dinheiro do orçamento deste ano, todos os recursos estarão empenhados e pagos até o dia 31 de dezembro.”
O atendimento em oncologia também será reforçado com o repasse de R$ 15,9 milhões para aquisição de dois aceleradores lineares e construção de bunkers para implantação do serviço de radioterapia. Os hospitais beneficiados serão o Rio Doce, em Linhares, e o São José, em Colatina.
Outra parte dos recursos anunciados nesta quarta serão destinados a ampliação do atendimento na atenção básica do Estado. Nove cidades terão repasses ampliados. O total será de R$ 6 milhões que serão divididos entre os municípios de Viana, Apiacá, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, Ecoporanga, João Neiva, Domingos Martins e Santa Maria de Jetibá.
Além disso, quatro hospitais filantrópicos devem ter repasses ampliados de recursos para custeio de serviços de média e alta complexidade. O aporte de R$ 21,5 milhões feito pelo Governo Federal vai beneficiar os Hospitais Evangélicos de Cachoeiro de Itapemirim e de Vila Velha, Santa Casa de Guaçuí e São José, em Colatina.
Dos R$ 135,2 milhões que serão investidos no setor de Saúde no Espírito Santo, R$ 104 milhões, segundo ministro Ricardo Barros, são provenientes de emendas parlamentares de deputados e senadores capixabas. Os R$ 31,2 milhões restantes são recursos do próprio Ministério da Saúde.