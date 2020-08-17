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ES ultrapassa a marca de 100 mil pessoas infectadas pelo coronavírus

De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa), são 100.859 diagnósticos positivos para a Covid-19 desde o início da pandemia

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 19:20

Publicado em 

17 ago 2020 às 19:20
Pandemia
 
De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa), são 100.859 diagnósticos positivos para a Covid-19 desde o início da pandemia
 
 
cbnvitória, reportagens, coronavírus

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