ES teve 77 servidores estaduais expulsos em 2018

Outubro Rosa: Palácio Anchieta, em Vitória, recebe iluminação rosa Crédito: Ricardo Medeiros

O Espírito Santo teve 77 servidores demitidos em 2018 por decisão da Corregedoria Geral do Estado e por corregedorias próprias de algumas secretarias.

Desses, 44 atuavam na Polícia Militar, que é uma instituição com muitos servidores. O acúmulo ilegal de cargos públicos e a apresentação de documentos falsos são apontados como as principais causas das demissões nos órgãos do Estado.

Embora esses dois fatores não sejam considerados corrupção, Rafael Simões, membro da ONG Transparência Capixaba diz que as práticas se assemelham a um ato de corrupção.

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"A gente pode trabalhar com uma definição de corrupção mais ampla que é o cidadão querer levar uma vantagem de forma indevida a que ele não tem direito. Quando ele usa um documento falso, quando ele acumula cargos, na verdade estamos falando de práticas, que ao nosso juízo podem ser definidas como corrupção", comenta.

Na Secretaria Estadual de Educação (Sedu), foram 22 demissões no ano passado, sendo 18 por apresentação de documentos falsos.

Helmut Mutiz D'Auvila, corregedor-geral do Estado do Espírito Santo, diz que o Estado vai investir na integração entre os sistemas da Corregedoria Geral e as corregedorias de pastas que possuem órgãos próprios de controle, como a Sedu. Ele também garante que o Estado vai priorizar ações preventivas para conscientizar servidores sobre as normas no serviço público.

"A gente já verificou que há uma necessidade de atuação preventiva. A correição ela precisa sair da esfera reativa para uma esfera preventiva. Existem fatos simples que a gente pode atuar, como cartilhas entregues para os servidores com todos seus deveres para ele não alegar desconhecimento das normas", contou.