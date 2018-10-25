Fachada do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo

O domingo de eleição para o segundo turno da campanha presidencial se aproxima e o esquema de segurança para o dia do pleito prevê a atuação, em todo o Espírito Santo, de seis mil agentes das Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros. Além disso, a Polícia Federal também vai atuar para coibir crimes no dia da votação. O planejamento foi divulgado, nesta quinta-feira (25), pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) e o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).

Your browser does not support the audio element. ES terá seis mil policiais nas ruas na eleição e apoio a mesários

Até mesmo o momento seguinte à divulgação do resultado da eleição está sendo acompanhado pelas forças policiais. De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, há conversas com representantes de movimentos que pretendem comemorar a vitória do eleito. O secretário explica que as conversas são no sentido de manter a ordem em um momento de ânimos acirrados por conta da disputa.

CARTÓRIOS

Ainda segundo Nylton Rodrigues, haverá reforço na segurança dos cartórios eleitorais, solicitado pelo TRE-ES. “É um pedido normal, uma segurança a mais nos cartórios que vão receber as urnas. Isso é uma providência de praxe”, disse.

O Ministério Público Eleitoral publicou portaria com orientações sobre providências a serem tomadas pelos promotores eleitorais em relação a diversas questões, como desacato a mesários. O secretário Nylton Rodrigues afirmou que os agentes de segurança estão sendo orientados a dar mais atenção a possíveis problemas desse tipo.

“Nós orientamos todo o efetivo para dar apoio aos mesários. É importante ressaltar que os mesários são as autoridades policiais na sessão eleitoral, eles têm poder de polícia. Os nossos policiais, que estarão ao lado deles, estão disponíveis para ajudá-los no que for necessário”, frisou.

AÇÃO COORDENADA

Assim como no primeiro turno das eleições, o Centro Integrado de Comando e Controle vai funcionar na Sesp, com todas as instituições envolvidas no planejamento de segurança no dia das eleições, para coordenar as ações. O gabinete será comandado pelo secretário Nylton Rodrigues.

Segundo a Sesp, as pessoas que forem detidas por conta de algum crime eleitoral serão levadas para a sede da Polícia Federal, caso a ocorrência aconteça na Grande Vitória. Em cidades do interior, essas pessoas ficarão em delegacias da Polícia Civil ou em locais preparados apenas para receber os infratores no dia do pleito.

Além do TRE-ES, das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros, a Polícia Federal e o Ministério Público Eleitoral, por meio do Núcleo de Combate aos Crimes e Corrupção Eleitoral (Nucoe), também participam do esquema especial de segurança para o próximo domingo.

DENUNCIE

Foram registradas 50 ocorrências policiais no primeiro turno das eleições deste ano no Espírito Santo: 43 de boca de urna; 2 casos de violação de sigilo; 1 caso de compra de voto; 1 caso de transporte irregular de eleitor; 1 caso de propaganda irregular; 1 caso de falsidade ideológica; e 1 incidente de queda de energia. Ao todo, aconteceram 62 detenções.