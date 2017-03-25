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ES terá Núcleo Especializado em crimes de racismo, intolerância religiosa e homofobia

Núcleo vai capacitar, até o fim deste semestre, servidores públicos de algumas pastas dos governo, agentes penitenciários e policiais de forma que isso ajude no desenvolvimento de políticas de igualdade racial no Estado

Publicado em 25 de Março de 2017 às 12:17

Publicado em 

25 mar 2017 às 12:17
O Espírito Santo terá um Núcleo Especializado em Crimes de Racismo, Discriminação Racial, Homofobia e Intolerância Religiosa. A ação é resultado de uma parceria entre governo do Estado e Federal que visa a adoção de políticas públicas para a promoção da igualdade racial. O núcleo vai capacitar, até o fim deste semestre, servidores públicos de algumas pastas dos governo, agentes penitenciários e policiais de forma que isso ajude no desenvolvimento de políticas de igualdade racial no Estado.
Es terá núcleo especializado em crimes de racismo, intolerância religiosa e homofobia
O anúncio foi feito pelo secretário Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério dos Direitos Humanos, Juvenal Araújo, que está no Estado para divulgar as ações. O Espírito Santo é o segundo estado do país a ser contemplado com o núcleo, por causa do histórico de homicídio de negros, de acordo com o secretário. O Estado só fica atrás de Alagoas, em número de homicídio de negros. “Essa capacitação é necessária nos Estados com maior vulnerabilidade na questão de assassinatos de jovens negros, da população negra. Em todos os Estados nós trabalharemos essa capacitação”, afirmou.
Nesta segunda-feira (27), um termo de cooperação entre Estado e Governo Federal será assinado para que durante os próximos quatro meses, agentes públicos passem por cursos de qualificação, como explica Juvenal. “A ideia é que nós, enquanto secretaria, comecemos esse treinamento, mas que os órgãos de política de igualdade racial sejam capacitados para o monitoramento. Também teremos a capacitação da Polícia Militar na questão de como proceder em abordagens à população negra”, explicou.
Antes de retornar a Brasília, o secretário vai entregar aos deputados estaduais uma proposta de projeto de lei que cria a Semana da Consciência Negra no Espírito Santo. A comemoração será no mês de novembro.

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