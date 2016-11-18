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ES teme por surto de chikungunya no verão

"Ela ainda está tímida, mas a exemplo de outros estado, que já estão vivendo surtos, nós também poderemos passar por isso", gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Gilza Rodrigues

Publicado em 18 de Novembro de 2016 às 17:52

Publicado em 

18 nov 2016 às 17:52
O Espírito Santo pode ter um surto de febre chikungunya neste verão. Neste ano, o Estado registrou 393 casos em 10 municípios capixabas. Porém, como o vírus é transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti, o mesmo que transmite dengue e zika, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), teme que os números aumentem a partir do próximo mês, por causa do período de chuvas.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Gilza Rodrigues, explicou que outros estados já vivem uma epidemia da doença, por isso, existe a possibilidade do Espírito Santo enfrentar esse mesmo problema nos próximos meses.
ES teme por surto de chikungunya no verão
“Estamos preocupadíssimos com a chegada do verão por causa da chikungunya. Ela ainda está tímida, mas a exemplo de outros estado, que já estão vivendo surtos, nós também poderemos passar por isso”, afirmou.
A gerente da Sesa destaca que a transmissão da chikungunya acontece da mesma forma que a dengue, com o mosquito infectando pessoas saudáveis. “O mosquito saudável pica uma pessoa com chikungunya, ele passa a conter esse vírus e fica passível de transmitir a outras pessoas”, disse.
Gilza salientou que a população deve aproveitar esse período em que os casos de doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti são menores para escolher um dia da semana para procurar e eliminar possíveis focos nas residências.

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