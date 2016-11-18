O Espírito Santo pode ter um surto de febre chikungunya neste verão. Neste ano, o Estado registrou 393 casos em 10 municípios capixabas. Porém, como o vírus é transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti, o mesmo que transmite dengue e zika, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), teme que os números aumentem a partir do próximo mês, por causa do período de chuvas.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Gilza Rodrigues, explicou que outros estados já vivem uma epidemia da doença, por isso, existe a possibilidade do Espírito Santo enfrentar esse mesmo problema nos próximos meses.
ES teme por surto de chikungunya no verão
“Estamos preocupadíssimos com a chegada do verão por causa da chikungunya. Ela ainda está tímida, mas a exemplo de outros estado, que já estão vivendo surtos, nós também poderemos passar por isso”, afirmou.
A gerente da Sesa destaca que a transmissão da chikungunya acontece da mesma forma que a dengue, com o mosquito infectando pessoas saudáveis. “O mosquito saudável pica uma pessoa com chikungunya, ele passa a conter esse vírus e fica passível de transmitir a outras pessoas”, disse.
Gilza salientou que a população deve aproveitar esse período em que os casos de doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti são menores para escolher um dia da semana para procurar e eliminar possíveis focos nas residências.