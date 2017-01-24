A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou que o primeiro caso de febre amarela no Espírito Santo é de um lavrador de Ibatiba, na Região Sul, e investiga outros 21 quadros suspeitos da doença. Até a noite desta terça-feira (24), entre aqueles que ainda estão sob investigação, há três mortes: duas também na cidade de Ibatiba e uma na cidade de Pancas, no Norte capixaba.

O caso confirmado de febre amarela é de um homem de 44 anos, morador da zona rural de Ibatiba, cidade a 170 km de Vitória. O paciente está internado e o quadro clínico dele é estável. O lavrador deixou a UTI na última segunda-feira (23) e já foi transferido para uma enfermaria. O paciente foi ao pronto-socorro se queixando de febre, dores no corpo e vômito no último dia 12 de janeiro.

Your browser does not support the audio element. ES tem Três mortes suspeitas de febre amarela

Com a confirmação do caso, o secretário de Saúde, Ricardo de Oliveira, avalia que o Ministério da Saúde precisa mudar o status do Espírito Santo, que hoje é apontado como uma área sem risco de febre amarela. “O Espírito Santo não tem mais a situação anterior. O Ministério da Saúde definiu, há alguns anos, que o nosso Estado é uma área fora do risco. Essa definição não cabe mais no sentido de que agora temos a febre amarela silvestre confirmada”, disse.

Além do caso já confirmado, 12 pacientes internados em hospitais estão sob investigação: cinco em quadro clínico estável, quatro em estado grave e outros três que estão em hospitais particulares e sem informações detalhadas quanto aos quadros clínicos. Há ainda outras seis pessoas que já receberam alta dos hospitais e que têm seus casos sob investigação pela Sesa.

A hipótese para todos os casos, que inclui o único já confirmado e os 21 ainda sob investigação, é de febre amarela silvestre. O Espírito Santo ainda não tem notificações de febre amarela urbana.

Vacinação: 1,5 milhão de doses