ES tem terrenos públicos sem titulo e ocupados há mais de 60 anos

Com a burocracia atual para regularização de terrenos, o Espírito Santo tem áreas ocupadas sem documentação há mais de 60 anos, conforme levantamento do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf). São pequenos produtores, igrejas, cooperativas, prefeituras e até instituições sociais, que perdem vários benefícios por causa dessa situação. Um desses benefícios é a concessão de verbas da União, por exemplo.

Entre os terrenos com o perfil citado está a Apae de São Mateus, que atualmente atende 150 pessoas. A diretora da unidade, Maria Aparecida Britto, tenta recursos para construir uma quadra há mais de cinco anos, pois as pessoas atendidas no local tem atividades ao ar livre, mas sem uma estrutura adequada. Sem uma quadra coberta, essas pessoas ficam expostas ao sol e à chuva. Sem o documento da área ocupada, que fornece o título de posse, há muita dificuldade em obter verbas públicos. A Apae funciona em São Mateus há 33 anos.

“Recursos federais para reforma, ampliação e até para conseguir recredenciamento com o Estado, neste caso, para um recurso que vai para os alunos. Nós precisamos da documentação”, ressalta.

Apae de São Mateus não tem quadra e jovens precisam fazer atividades ao ar livre Crédito: Divulgação

As terras públicas no Estado sem registro são chamadas de devolutas e estão no campo e na cidade. Segundo o Idaf, muitas famílias ocuparam áreas como essas há décadas e construíram propriedades, mas estão irregulares. O órgão só pode registrar micro e pequenas empresas que estão nesses locais, mas um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa pretende resolver isso, incluindo várias outras instituições em um processo único e mais rápido. Segundo o diretor-presidente do Idaf, Júnior Abreu, atualmente para registrar outras instituições é necessário um projeto de lei específico e isso pode demorar até três anos.

“Vamos fazer diretamente no Idaf, através de um processo administrativo. A maioria das pessoas e entidades que estão nessas áreas devolutas não conseguem acessos a programas sociais ou de crédito. Uma prefeitura, por exemplo, não consegue recursos de emendas do Governo Federal para construir uma creche”, explica.

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