ES tem pior fevereiro na criação de empregos dos últimos 12 anos

“Não foi um índice positivo para o nosso Estado. Historicamente, o Espírito Santo vem acompanhando a média nacional. Nos setores da construção civil e comércio, que tiveram problemas nacionais, tivemos aqui também”, disse.No balanço entre 21 municípios capixabas pesquisados, as cidades da Grande Vitória registram os piores índices. A capital Vitória teve, no último fevereiro, menos 436 empregos formais. Os indicadores refletem a situação econômica do país e gera preocupação nos trabalhadores, segundo o superintendente.“A gente não tem como dizer que não há reflexo desta situação que temos passado. Os últimos fevereiros eram positivos, mas este foi ruim. Não ficamos numa média boa. Nosso Estado não está numa posição boa”, contou.Em todo o país, os indicadores também apontam queda brusca no saldo de empregos na área de comércio e construção civil. Ao todo, foram menos 25 mil postos de trabalho na construção e menos 30 mil no comércio. Emissão da carteira de trabalhoA emissão da carteira nacional de trabalho, que apresentava problemas no Estado no último mês, foi normalizada, segundo a Superintendência Regional de Trabalho e Emprego. Um problema no sistema de informática tinha prejudicado a emissão em agências da Grande Vitória. A sede do Ministério do Trabalho no Estado, um dos pontos de retirada da carteira e demais atendimentos, vai sair do Centro de Vitória até o próximo mês. A sede vai passar por reformas e o novo local de atendimento será deslocado para a Enseada do Suá.