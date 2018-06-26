Es tem mais de 370 processos por assédio no trabalho em 2018

Carteira de trabalho Crédito: Fernando Madeira

Números do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) mostram que o Espírito Santo teve mais de 370 ações trabalhistas ocasionadas por assédios moral e sexual nos primeiros cinco meses do ano - uma média equivalente a dois casos por dia. São problemas que afetam a autoestima e a imagem de dezenas de profissionais.

Até o dia 31 de maio foram movidos 350 processos de assédio moral. Nessas ações, entre os casos mais comuns, estão pessoas que sofrem humilhações com apelidos recebidos no local de trabalho, que reclamam da pressão exagerada dos chefes e, até mesmo, alguns funcionários que são expostos a "prendas" quando não conseguem bater metas estabelecidas por superiores.

Ainda observando os números do TRT, foram registrados em cinco meses o total de 23 processos de assédio sexual. Resultado: 373 ações de assédio na Justiça no Estado.

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O juiz Luís Eduardo Fontenelle, que atua no Tribunal Regional do Trabalho, analisa que, com a tecnologia, é possível reunir provas importantes pelas pessoas assediadas.

“Muitas vezes é possível provar um assédio por uma mensagem de celular, por um e-mail trocado, essas seriam provas documentais. Mas, via de regra, a prova que tem sido mais usada é a prova testemunhal, alguém que tenha testemunhado o fato. É uma prova difícil, porque quem pratica um assédio sexual não o faz na presença de outras pessoas”, destacou o juiz.

Em relação aos casos de assédio moral, o advogado Júlio Ramacciotti destaca que os empregadores sempre precisam ficar atentos ao comportamento dos funcionários, pois as empresas também podem ser responsabilizadas até mesmo quando as humilhações não são feitas pelos chefes.

“Pode ser que o empregador não esteja diretamente envolvido nessa conduta humilhante, mas, ainda assim, ele é responsabilizado pelo dano moral, já que a responsabilidade pela organização do convívio dos funcionários é inerente ao empregador”, opinou o advogado trabalhista.

QUEDA NO NÚMERO DE PROCESSOS

Quando se observa o volume geral, o número de abertura de processos no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) diminuiu mais da metade nos primeiros cinco meses de 2018, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em cinco meses de 2017 foram 80.186 ações, contra 38.138 em 2018. Uma diferença de 42 mil processos a menos.

Na avaliação de especialistas, boa parte dessa redução de ações judiciais são consequências de mudanças nas leis, causadas pela Reforma Trabalhista, que entrou em vigor em novembro do ano passado.

Um exemplo das principais mudanças refere-se aos honorários de sucumbência. Com a reforma nas leis, a parte perdedora tem a obrigação de pagar os custos do processo para a parte vencedora. Um fato que tem inibido que algumas pessoas entrem com ações judiciais sem ter confiança suficiente na vitória.

Segundo entendimento do juiz Luís Eduardo Fontenelle, ainda que aumente um pouco, a quantidade de processos não voltará a ser tão grande quanto na época antes da Reforma Trabalhista.