A segunda-feira (23) será de tempo fechado, com raios e possibilidade de granizo, para parte do território do Espírito Santo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta de chuvas intensas que podem ser volumosas em cidades das regiões Sul, Serrana e Caparaó. Segundo o órgão, é provável que o fenômeno aconteça no fim da tarde.
ES tem alerta de chuva com raios e granizo; veja os locais
O Inpe orienta que os moradores das localidades abaixo acompanhem com mais frequência a atualização da previsão do tempo e se protejam em caso de perigo.
Locais em alerta
Alegre
Alfredo Chaves
Anchieta
Apiacá
Aracê
Atilio Vivacqua
Bom Jesus do Norte
Brejetuba
Cachoeiro de Itapemirim
Castelo
Conceição do Castelo
Divino de São Lourenço
Dores do Rio Preto
Guaçuí
Ibatiba
Ibitirama
Iconha
Irupi
Itapemirim
Iúna
Jerônimo Monteiro
Marataízes
Mimoso do Sul
Muniz Freire
Muqui
Piúma
Presidente Kennedy
Rio Novo do Sul
São José do Calçado
Vargem Alta
Venda Nova do Imigrante
Já o Natal, poderá ser com chuva em todo o Estado. Para o Espírito Santo, a previsão do Climatempo é de que o dia 24 de dezembro seja abafado, com predomínio de sol pela manhã e pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Há risco de chuva moderada a forte para todas as regiões capixabas. Para o dia 25 de dezembro, a previsão é de muitas nuvens, chuva a qualquer hora e períodos com sol em todas as regiões do Estado.