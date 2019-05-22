ES tem 805 casos notificados de agressão a idosos em quatro meses

Idoso denuncia que foi agredido pelas filhas Crédito: Caíque Verli

O número de casos de crimes contra idosos disparou no Espírito Santo. Essa notificação cresceu 37% no ano passado na comparação com o período anterior: foram 1.825 registros na Polícia Civil ante 1.327 casos em 2017. Já neste ano, na contagem até o mês de abril, a polícia já registrou 805 casos, que incluem desde tentativa de homicídio a casos de furto de dinheiro.

Segundo a delegada Larissa Lacerda, da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso, os próprios familiares dos idosos estão entre a maioria dos autores dos crimes, o que coloca a vítima ainda mais em vulnerabilidade. "A vítima se vê em uma fragilidade maior porque ela não tem uma pessoa para procurar, para auxiliar, para defendê-la. Muitas vezes, é o próprio vizinho que procura a delegacia porque vê que o idoso não tem outra pessoa para se apoiar", afirma.

IDOSO RELATA AGRESSÕES

Uma dessas vítimas é um aposentado de 77 anos. Em conversa com a reportagem, ele relata que, depois que a esposa morreu, as filhas foram morar no prédio onde ele vivia e o expulsaram de casa. No relato dele à polícia, a vítima conta que as filhas chegaram a agredi-lo com pedaços de pau, tijolo e tentaram envenená-lo.

O idoso, que atualmente vive na casa de amigos, desabafou em meio às lágrimas que precisa de calmante quando se lembra das agressões.

"Eles têm que botar remédio na minha língua para abaixar pressão, dor de cabeça, dor nas articulações. Choro, rezo. Peço a Deus para me dar força", pontuou.

DENÚNCIA É NECESSÁRIA

A Polícia Civil orienta que as vítimas procurem registrar os casos. O registro pode ser feito nas delegacias e pelo telefone 181, que respeita o anonimato das vítimas. O idoso também pode procurar os serviços sociais oferecidos pelas prefeituras.

Segundo dados do IBGE, no Espírito Santo, o número de moradores idosos em 2012 correspondia a 12,5% da população, passando a 14% em 2017.