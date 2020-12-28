ES tem 55 mortes e 3.517 pessoas infectadas registradas em 24 horas

Pandemia
Coronavírus: ES registra 4.996 mortes e passa de 242 mil casos
Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), o
https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/coronavirus-es-registra-4996-mortes-e-passa-de-242-mil-casos-1220
Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 20:35
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