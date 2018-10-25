Celular: na mira da Anatel Crédito: Reprodução/Pixabay

Somente nos nove primeiros meses deste ano, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) já recebeu mais de 7 mil reclamações de capixabas que enfrentaram problemas com cobrança indevida e promoções que não cumpriam o oferecido no serviço de telefonia móvel. A média é de 28 queixas por dia, somente de usuários do Espírito Santo, nesse período.

Your browser does not support the audio element. ES tem 28 queixas por dia contra operadoras de celular, diz Anatel

Lideram as queixas as cobranças indevidas. No plano pós-pago (conta) foram 4.659 reclamações este ano, enquanto os clientes com celular pré-pago foram 1.128 registros na Anatel.

PROMOÇÕES

Outra situação comum são as promoções oferecidas pelas operadoras, que num primeiro momento se mostram atraentes, mas, após a adesão, os atrativos deixam de existir. De janeiro a setembro deste ano, a Anatel recebeu 1.739 reclamações de clientes de telefonia móvel pré e pós-pago do Espírito Santo por causa de promoções e de ofertas que não foram cumpridas.

A dona de casa Elenilda Teixeira sabe muito bem o que é contratar uma promoção e não conseguir usufruir dela. Cliente pré-pago, ela foi convidada pela operadora a aproveitar um pacote: R$ 25 por mês, descontados no cartão de crédito para falar ilimitado e utilizar internet 4G. No primeiro mês a cobrança foi normal, porém, nos meses seguintes os valores aumentaram.

“Numa questão de três meses, pouco tempo, foi aumentando. O salário mínimo não aumenta num período tão curto desse jeito. Quando olhei a fatura já estava R$ 39,90. Então, decidi cancelar o plano”, afirmou.

A dona de casa argumenta que não teve dificuldade para cancelar o plano e voltou a ter a linha na modalidade pré-pago. Porém, mesmo após o episódio, continua recebendo convite para aderir ao mesmo plano que a levou ao cancelamento. “Até hoje eles ligam me oferecendo o mesmo plano, mas não quero mais, cansei”.

JUSTIÇA

De acordo com o diretor jurídico em exercício do Procon Estadual (Procon-ES), André Marques, cobrança indevida é um tema recorrente, tanto nos órgãos de defesa do consumidor quanto no judiciário.

Ele destaca que ao perceber que uma oferta não está sendo repassada da maneira correta, o primeiro passo é ligar para a operadora, questionar o que está errado e sempre anotar dia e hora da ligação - além do número do protocolo.

“Munido dessas informações, ele pode procurar a Anatel ou os órgãos de defesa do consumidor para exigir seus direitos, seja ele contestar uma cobrança ou solicitar o ressarcimento de uma valor que ele pagou indevidamente", disse.