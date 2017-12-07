ES só poderá ter consulado italiano após março de 2018

Deputado Fabio Porta Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O consulado da Itália no Espírito Santo, sonho antigo dos capixabas descendentes de italianos, não deve sair do papel, pelo menos por enquanto. Em visita ao Estado, os deputados do país europeu, Fabio Porta e Ricardo Merlo, afirmaram que é inviável que o órgão seja instalado em solo capixaba, pelo menos até março do ano que vem, quando acontecem eleições na Itália.

Justamente por conta do processo eleitoral, a lei italiana impede que investimentos, como um consulado, sejam feitos porque, segundo Fabio Porta, isso poderia ser considerada uma medida eleitoreira. No entanto, o parlamentar afirma que o dinheiro para a implantação do órgão no Espírito Santo já está garantido e que também há um pedido formal do embaixador da Itália no Brasil.

“Hoje, temos os recursos para aplicar e transferir e temos também uma formalização do nosso embaixador. Então, falta a terceira condição, que é o ministro do Exterior aprovar. Eu acredito que esse projeto está avançando e que está em um ponto de definição.”

Já o deputado Ricardo Merlo, que é de um partido de oposição ao governo, do qual Fabio Porta faz parte, diz que com a atual administração o consulado no Espírito San

Deputado Ricardo Merlo Crédito: Rafael Monteiro de Barros

to é uma questão inviável. “Não há nenhuma definição, lamentavelmente. Com este governo, não há fundos para italianos no exterior.”

Para Rita Bertoluzzi, diretora de Relações Internacionais da Casa D'Itália, uma instituição não governamental sediada no Espírito Santo, o consulado poderia facilitar a vida dos capixabas que são descendentes de italianos, com mais informações sobre o processo de cidadania. “Ajudaria a essas pessoas que estão iniciando essa etapa com mais informações, haveria mais facilidade na hora de se tirar um passaporte, sem necessidade de ir ao Rio de Janeiro ou esperar por um mutirão aqui.”

Ainda segundo Rita Bertoluzzi, o consulado também facilitaria questões como intercâmbio cultural e ampliaria a importância do Espírito Santo nos cenários nacional e internacional.

De acordo com informações da Casa D'Itália, há cerca de 2 milhões de pessoas descendentes de italianos vivendo no Estado. Além disso, há aproximadamente 32 mil cidadãos do país europeu que moram no Espírito Santo. Desses, 22 mil têm direito a votar nas eleições para o parlamento da Itália.