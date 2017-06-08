ES se prepara para receber cruzeiros marítimos de grande porte

O Espírito Santo se prepara para receber navios de cruzeiro de grande porte, com capacidade para até 4 mil passageiros. As cidades de Vitória, Vila Velha e Guarapari são as mais cotadas para receber as embarcações, que ainda não podem atracar nesses locais por conta do porte delas. A expectativa é que os turistas de transatlânticos deixem, em média, R$ 800 mil por dia no Estado.

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A negociação com empresas de cruzeiros está sendo encabeçada pelo Governo do Estado. De acordo com o secretário estadual de Turismo, José Salles Filho, a expectativa é que o primeiro cruzeiro de grande porte chegue ao Espírito Santo entre dezembro de 2017 e março de 2018, mas isso ainda funcionaria como um teste.

Para José Sales Filho, quando o primeiro cruzeiro chegar ao Estado, o destino vai passar a interessar outras companhias. “O impacto é muito positivo. A partir do momento em que temos uma empresa de cruzeiros vindo para o Espírito Santo, isso tem um efeito importante para outras empresas se voltarem para cá”, disse.

Segundo o secretário, as empresas vão definir qual o melhor destino para elas. No entanto, ele diz que a escolha de uma cidade não impossibilita que outra também possa receber os navios de cruzeiro. Vitória, que está entre os municípios mais cotados, está se preparando para receber os turistas.

O secretário de Turismo de Vitória, Leonardo Krohling, explica que como os navios são de grande porte, eles não passam pela Terceira Ponte para atracar no Porto de Vitória. Por conta disso, a alternativa é que barcos menores busquem os passageiros nos navios. “A proposta é que ele fique fundeado aqui na Baía de Vitória e que esses barcos venham descarregar naqueles dois píeres atrás do Shopping Vitória”, explicou.