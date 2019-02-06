ES registra seis feminicídios apenas em janeiro, aponta Sesp

A chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, delegada Claudia Dematté Crédito: Patrícia Scalzer

O ano de 2019 já começou marcado pela violência contra a mulher: somente em janeiro, seis feminicídios foram registrados no Espírito Santo. Neste mesmo mês do ano passado foram quatro feminicídios, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Se observar o país, os números de 2019 também assustam. Dados da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) apontam que 126 mulheres foram mortas por causa do seu gênero desde o início do ano.

Entre os instrumentos de combate à essa violência está a Lei Maria da Penha, que também encorajou denúncias contra agressores. Prova disso é o aumento dos boletins de ocorrências de vítimas de violência doméstica. Em 2017 as Delegacias de Atendimento à Mulher de todo Estado registraram 14.395 ocorrências. No ano passado esse número aumentou para 14.991.

A chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, delegada Claudia Dematté, destacou que antes da lei Maria da Penha, a condenação do agressor era o pagamento de cesta básica. Após a lei, a punição mudou e mais mulheres decidiram dar um basta no ciclo de violência. No ano passado 7.068 inquéritos foram instaurados e 240 homens foram presos preventivamente.

“Desde a criação da Lei Maria da Penha, o número de mulheres que denunciam seus agressores está aumentando cada dia mais. As mulheres estão tendo a conscientização de que elas não devem sofrer caladas. Elas devem procurar as delegacias e denunciar”, afirmou.

CULTURA

Para a professora de História e coordenadora do Laboratório de Estudos de Gênero, Poder e Violência da Ufes, Maria Beatriz Nader, nossa sociedade é politicamente machista e essa cultura precisa mudar. Ele diz que até hoje, muitos homens pensam que são proprietários da mulher.

Outro ponto observado pela professora é o decreto que regulamenta a posse de armas. Para Maria Beatriz, isso vai aumentar o assassinato de mulheres no país. “Um homem com uma arma dentro de casa a tendência é ele agredir a mulher. E essa agressão é o tiro. E com tiro se mata”, contou.

AGRESSÕES

Segundo dados do Ministério da Justiça, a mulher só denuncia o companheiro violento após a 8ª agressão. De acordo com a professora, isso acontece porque a mulher tem vergonha e medo de denunciar o agressor.

“Existe o ciclo da violência. Na primeira vez ele fala mais alto, depois tem o empurrão e a mulher sempre acha que ele vai mudar. Outro motivo para a mulher não procurar ajuda, seja na igreja, na delegacia, com a família, é a vergonha. Ela tem vergonha de dizer que vive com um sujeito que a agride e ela tem medo que ele a agrida novamente”, disse.

Além de punir criminalmente o agressor, a Polícia Civil também tem a preocupação de mudar a mentalidade desse homem para que ele não volte a agredir outras mulheres. Desde 2015, agressores são convocados para participar do projeto “Homem que é homem”. Eles participam de um ciclo de oito palestras com psicólogas e assistentes sociais da PC que trabalham temas como o machismo e violência nas relações.

“Esse trabalho de desconstrução de valores machistas vai fazer com que ele entenda os seus erros e não pratique mais essas violências na sua próxima relação. Nós acompanhamos esses homens que passaram pelo projeto e a reincidência é praticamente zero”, diz a delegada Dematté.