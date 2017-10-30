ES registra queda de homicídios e aumento de latrocínios em 2016

O Espírito Santo registrou queda de homicídios e aumento de crimes contra o patrimônio, com destaque para o latrocínio. As mortes violentas diminuíram de 1.384 em 2015 para 1.180 em 2016. Já os latrocínios aumentaram: o número saltou de 37 para 53. Os dados são do Anuário Brasileiro da Segurança Pública.

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Em 2015, o Espírito Santo ocupava o 10º lugar no ranking de homicídios entre os Estados brasileiros. Já em 2016, passou a ocupar a 15ª posição. A taxa de homicídios ficou em 35,2 para cada 100 mil habitantes no ano retrasado. Já no ano passado, o resultado foi de 29,7 mortes violentas para cada 100 mil pessoas no Estado.

O secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia, afirmou que a redução de homicídios é resultado da política pública adotada no Estado, com integração entre as polícias, investimento em inteligência e prisão de homicidas em operações policiais.

Por conta da paralisação da Polícia Militar em fevereiro deste ano, o número de homicídios do próximo anuário, que vai trazer os registros de 2017, deve fazer o Espírito Santo ficar em posição pior. Apesar disso, o secretário destacou que as políticas públicas de Segurança serão mantidas porque fevereiro é um mês que ele considera atípico.

Em relação ao crescimento de latrocínios e de outros crimes contra o patrimônio, Garcia justificou o crescimento dessa estatística com a crise econômica. Ele também disse que é preciso mudar estratégias para combater esses delitos.

“Nós estamos revendo nossas estratégias para enfrentamento dessa questão porque o mapa do latrocínio é bem diferente do homicídio em relação a locais e horários. Por isso, estamos mudando as estratégias para aumentar a presença policial e a investigação desses casos para inibir futuras condutas delituosas”, disse.

Em 2016, o número de feminicídios caiu no Espírito Santo. Saiu de 58 em 2015 para 34 no ano passado. Apesar dessa redução, o secretário André Garcia diz que em 2017 houve um aumento desse tipo de crime e que a paralisação da Polícia Militar colaborou para isso.