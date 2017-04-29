ES registra primeira morte causada por chikungunya, diz Sesa

Espírito Santo registrou a primeira morte causada pela chikungunya. A vítima era moradora de Vila Velha, de 68 anos. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou que, de janeiro até o dia último dia 22 de abril, foram registrados 644 casos da doença no estado.

O vírus da chikungunya está em circulação em, pelo menos, 13 cidades capixabas, mas ainda não existe vacina. Os principais sintomas da chikungunya são: febre repentina acima de 39 ºC, dor forte nas articulações de pé e mão e manchas vermelhas na pele. A doença também é causada pelo mosquito Aedes Aegypt.

Dengue e Zika

Foram notificados 6.038 casos de dengue no Espírito Santo entre 1º de janeiro e o último sábado (22). Destes, 99 são casos graves e 13 são óbitos sob investigação. No mesmo período, a taxa de incidência da doença no Estado ficou em 151,95. Essas informações são enviadas à Secretaria de Estado da Saúde até o dia anterior à divulgação do boletim epidemiológico.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que entre 1º de janeiro de 2017 e o último sábado (22) foram notificados 293 casos de infecção pelo zika vírus no Espírito Santo.

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