Afogamento na Serra: até 7 de dezembro, 86 pessoas morreram afogadas no estado. Crédito: Ricardo Medeiros - GZ

Este ano, 86 pessoas foram vítimas de afogamento no Espírito Santo, uma média de 7 mortes por mês. Os números são da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) até o dia 7 de dezembro. No mesmo período do ano passado foram 87 óbitos. O número de mortes por afogamento poderia ser muito maior, não fosse o trabalho dos guarda-vidas.

Your browser does not support the audio element. ES registra, por mês, quase 7 mortes por afogamento em 2018

Somente este ano os municípios da Grande Vitória fizeram 1.754 resgates nas praias e lagoas. Vila Velha foi o município que mais realizou resgates por afogamento este ano. Foram 1.670 atendimentos, seguido por Serra, com 52 resgates e Vitória, com 32. A coordenadora de Segurança Aquática de Vila Velha, Arlene Dutra, explicou que o grande número de atendimentos é devido ao aumento de turistas na cidade e porque o município tem mais praias que Vitória e Serra.

Guarda-vidas em Vila Velha Crédito: Felix Falcão/ Prefeitura de Vila Velha

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner, destaca que a maior parte dos afogamentos acontece porque os banhistas se aventuram em locais desconhecidos, de águas mais fundas e desconhecem os limites do próprio corpo.

Carlos Wagner explicou que não há uma regra sobre a profundidade em que o banhista deve entrar no mar. Isso depende de cada região do Estado.

“Existem praias que as ondas quebram na areia. Essa praia não é aconselhável entrar nem com a água na cintura porque ela vai coincidir com a quebra das ondas. O que devemos fazer é usar o bom senso, seguir a orientação do salva-vida e respeitar as placas de advertência”, contou.

Alexsandra Borges e o filho Heider, na Curva da Jurema Crédito: Patrícia Scalzer

A dona de casa Alexsandra Borges escolheu a praia da Curva da Jurema, Vitória, para levar o filho Heider, 9 anos, nesta sexta-feira (14). Ela conta que apesar da praia ser calma e sem ondas, ela está sempre monitorando a criança.

“A gente fica mais tranquila, mas mesmo assim, observando e sempre de olho porque criança, no mesmo tempo em que ela está no raso ela vai para o fundo porque a onda vai levando”, afirmou.

Além das praias, os banhistas também devem redobrar atenção em cachoeiras, rios e lagoas. Segundo o tenente-coronel, esses locais são mais perigosos que o mar. “Dentro do rio existe a possibilidade de ter lama e a pessoa ficar atolada nela. O banhista também pode ficar agarrado em um tronco de árvore, a correnteza pode arrastar um galho de árvore e atingir a cabeça dele. Ou seja, é um ambiente muito mais perigoso”.

Vila Velha

Segundo a coordenadora de Segurança Aquática de Vila Velha, Arlene Dutra, as praias da Baleia, em Ponta da Fruta; da Belina e do Barrão, na Barra do Jucu , são as que oferecem maior risco de afogamentos. A praia do Barrão é onde os meninos Dhanyel e Geanderson morreram afogados na semana passada. O corpo de Geanderson ainda não foi encontrado. Para Arlene, essa é a região de mar mais perigosa de Vila Velha.

“Eu considero ela imprópria para criança. Para adulto que sabe nadar e surfista não tem problema. Eu não levaria minha filha, de sete anos, para aquela praia”, afirmou.

Segundo a coordenadora de Segurança Aquática de Vila Velha, a Praia da Costa é a ideal para crianças.

“As praias ideais para tomar banho são as da Sereia e Libanês. São ótimas para levar a família. Elas são consideradas as mais calmas para levar crianças”, disse.