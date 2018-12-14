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ES registra, por mês, quase 7 mortes por afogamento em 2018

Até 7 de dezembro, Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) registrou 86 vítimas de afogamento no Espírito Santo. Dos 1754 resgates realizados nas praias do estado, 1.670 atendimentos foram feitos somente em Vila Velha

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 18:45

Publicado em 

14 dez 2018 às 18:45
Afogamento na Serra: até 7 de dezembro, 86 pessoas morreram afogadas no estado. Crédito: Ricardo Medeiros - GZ
Este ano, 86 pessoas foram vítimas de afogamento no Espírito Santo, uma média de 7 mortes por mês. Os números são da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) até o dia 7 de dezembro. No mesmo período do ano passado foram 87 óbitos. O número de mortes por afogamento poderia ser muito maior, não fosse o trabalho dos guarda-vidas.
ES registra, por mês, quase 7 mortes por afogamento em 2018
Somente este ano os municípios da Grande Vitória fizeram 1.754 resgates nas praias e lagoas. Vila Velha foi o município que mais realizou resgates por afogamento este ano. Foram 1.670 atendimentos, seguido por Serra, com 52 resgates e Vitória, com 32. A coordenadora de Segurança Aquática de Vila Velha, Arlene Dutra, explicou que o grande número de atendimentos é devido ao aumento de turistas na cidade e porque o município tem mais praias que Vitória e Serra.
Guarda-vidas em Vila Velha Crédito: Felix Falcão/ Prefeitura de Vila Velha
O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner, destaca que a maior parte dos afogamentos acontece porque os banhistas se aventuram em locais desconhecidos, de águas mais fundas e desconhecem os limites do próprio corpo.
Carlos Wagner explicou que não há uma regra sobre a profundidade em que o banhista deve entrar no mar. Isso depende de cada região do Estado.
“Existem praias que as ondas quebram na areia. Essa praia não é aconselhável entrar nem com a água na cintura porque ela vai coincidir com a quebra das ondas. O que devemos fazer é usar o bom senso, seguir a orientação do salva-vida e respeitar as placas de advertência”, contou.
Alexsandra Borges e o filho Heider, na Curva da Jurema Crédito: Patrícia Scalzer
A dona de casa Alexsandra Borges escolheu a praia da Curva da Jurema, Vitória, para levar o filho Heider, 9 anos, nesta sexta-feira (14). Ela conta que apesar da praia ser calma e sem ondas, ela está sempre monitorando a criança.
“A gente fica mais tranquila, mas mesmo assim, observando e sempre de olho porque criança, no mesmo tempo em que ela está no raso ela vai para o fundo porque a onda vai levando”, afirmou.
Além das praias, os banhistas também devem redobrar atenção em cachoeiras, rios e lagoas. Segundo o tenente-coronel, esses locais são mais perigosos que o mar. “Dentro do rio existe a possibilidade de ter lama e a pessoa ficar atolada nela. O banhista também pode ficar agarrado em um tronco de árvore, a correnteza pode arrastar um galho de árvore e atingir a cabeça dele. Ou seja, é um ambiente muito mais perigoso”.
Vila Velha
Segundo a coordenadora de Segurança Aquática de Vila Velha, Arlene Dutra, as praias da Baleia, em Ponta da Fruta; da Belina e do Barrão, na Barra do Jucu, são as que oferecem maior risco de afogamentos. A praia do Barrão é onde os meninos Dhanyel e Geanderson morreram afogados na semana passada. O corpo de Geanderson ainda não foi encontrado. Para Arlene, essa é a região de mar mais perigosa de Vila Velha.
“Eu considero ela imprópria para criança. Para adulto que sabe nadar e surfista não tem problema. Eu não levaria minha filha, de sete anos, para aquela praia”, afirmou.
> Afogamento na Barra do Jucu: a agonia de mãe à espera do filho
Segundo a coordenadora de Segurança Aquática de Vila Velha, a Praia da Costa é a ideal para crianças.
“As praias ideais para tomar banho são as da Sereia e Libanês. São ótimas para levar a família. Elas são consideradas as mais calmas para levar crianças”, disse.
Segundo o Corpo de Bombeiros, em nenhuma situação o banhista deve entrar no mar à noite, já que as ondas noturnas são mais fortes e a maré fica alta.

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