ES registra mais de um caso de dengue por hora em 2018

Mosquitos Aedes aegypti, que transmitem zika, dengue e chikungunya Crédito: Divulgação

O Espírito Santo registrou, em média, mais de um caso de dengue por hora em 2018. Entre janeiro e outubro deste ano, o número de pessoas contaminadas cresceu 31% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados do Ministério da Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) indica que uma das principais causas do aumento é o reaparecimento da dengue tipo 2, que é a mais perigosa entre os 4 tipos da doença.

Entre janeiro e o dia 27 de outubro de 2017, o Espírito Santo teve 6.217 casos de dengue diagnosticados. Já em 2018, no mesmo período, o número saltou para 8.152. Em relação à incidência da dengue, foram contabilizados 203 casos para cada 100 mil habitantes no Estado.

Apesar do aumento, a gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Gilsa Rodrigues, diz que 2018 é considerado um ano ruim no que se refere à dengue, principalmente por causa da redução de mortes decorrentes da doença.

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Your browser does not support the audio element. Prefeituras reforçam ações educativas contra a dengue no verão

“Considerando o histórico de dengue do Espírito Santo, olhando para períodos anteriores, este ano não foi ruim, apesar de termos registrado um número maior de casos que 2017. No ano passado, tivemos 18 óbitos confirmados; neste ano, foram 11. Apesar de ter acontecido um aumento de diagnósticos, a gente poupou vidas”, disse.

Armadilha do mosquito Crédito: Brunela Alves

Segundo Gilsa Rodrigues, as armadilhas de mosquitos capturaram insetos contaminados com o vírus da dengue tipo 2, que não aparecia no Estado há oito anos. Essa pode ter sido uma das causas do aumento de registros de pessoas infectadas por dengue no Estado.

Na Grande Vitória, a cidade que mais chama atenção é Cariacica. Os casos praticamente dobraram no município, saltando de 670, em 2017, para 1.279, em 2018. Na Serra, o número de pessoas diagnosticadas com dengue saiu de 644 no passado e foi para 883, mais de 200 casos a mais.

A subsecretária de Saúde da Serra, Cristiane Stem, diz que é difícil atribuir o aumento a algum fator e pede que os moradores tenham mais cuidado para evitar a proliferação do Aedes aegypti. “O serviço público tem alguns mecanismos para evitar uma super epidemia. Mas, na verdade, a gente gostaria de chamar a atenção da população porque a solução está dentro de casa, no cuidado com os vasos, com vasilhas de água destapadas, caixa d'água, tampinha de garrafa, lixo descartado de forma errada”, disse.

Na Capital, houve uma pequena redução desses números, saindo de 1.144 notificações no ano passado e chegando a 1.079 neste ano. A gerente de Vigilância em Saúde de Vitória, Arlete Frank Dutra, diz que há dificuldades como o ambiente extremamente propício para a proliferação de mosquitos e o fato de a dengue ter se tornado uma doença endêmica em todo o Brasil.

“O país, o estado e o município têm endemia. Ou seja, há a presença do mosquito que transmite a doença e pessoas adoecendo. Então, é uma transmissão que é permanente na cidade. Por mais que aumentem ou diminuam, a gente têm casos durante o ano inteiro”, comentou.

Agentes fazem trabalho de combate a focos do mosquito em Vila Velha Crédito: Divulgação / PMVV

Em Vila Velha, a redução foi a mais significativa. Enquanto entre janeiro e outubro de 2017 foram contabilizados 1.452 casos confirmados de dengue, no mesmo período deste ano o número caiu para 904. Apesar dessa diminuição, a referência técnica de dengue da Secretaria de Saúde do município, Fernanda Faiçal, diz que, ainda assim, a doença não deixa de ser preocupante.

“Nós só temos a notificação quando a pessoa com suspeita de dengue procura o serviço de saúde. Assim, ela é atendida e isso gera uma notificação que chega ao nosso conhecimento. Temos medo de uma subnotificação, das pessoas irem ao serviço e isso não ser notificado, ou de os pacientes estarem se automedicando.”

SINTOMAS

É importante estar atento aos sintomas da dengue e, logo, procurar atendimento médico. Os principais sinais são febre alta, dores nas articulações, dor de cabeça, manchas avermelhadas pelo corpo, náusea e perda de apetite.

ZIKA e CHIKUNGUNYA

Na Serra, a quantidade de casos confirmados de zika cresceu de 21 para 38. O número notificações da doença cresceu de 2017 para 2018 em Cariacica, saindo de 27 para 47. Em Vitória, houve redução de notificações de 91 para 40; em Vila Velha, foi de 115 para 62.

Em relação à chikungunya, a Serra também registrou aumento de casos confirmados entre o ano passado e este ano, subindo de 56 para 97 diagnósticos. Em Vitória, houve queda de notificações da doença, saindo de 363 casos para 172. O mesmo aconteceu em Vila Velha, com redução de 286 para 97, e Cariacica, com diminuição de 60 para 40 casos notificados.

VERÃO: PREFEITURAS REFORÇAM AÇÕES

Com o aumento de 31% dos casos de dengue no Estado neste ano e a chegada do verão no próximo mês, as prefeituras prometem reforçar as ações no combate ao mosquito Aedes aegypti, que tem maior proliferação nessa época.

Com a grande quantidade de chuvas nos últimos dias, o município de Vitória começou um trabalho de remoção de possíveis criadouros de mosquito em locais públicos, como as praças, segundo a gerente de Vigilância Sanitária da Capital, Arlete Frank Dutra.

"Quando acumula água, a gente tem duas opções. Ou são locais que a gente precisa tratar, porque não tem como fazer a retirada desse acúmulo de água, e a gente trata com larvicida, ou em alguns locais a gente realmente faz a retirada dessa água", explicou.

Ação contra o Aedes aegypti em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Além disso, Vitória está investindo em capacitação dos profissionais para atendimento, intensificação das visitas dos agentes de endemia e em ações educativas nas escolas, com apresentações de teatro e maquetes. A ideia é fazer com que as crianças levem a informação para casa.

VILA VELHA

Em Vila Velha, segundo a enfermeira Fernanda Faiçal, referência técnica de dengue no município, a prefeitura pretende reforçar a capacitação dos profissionais para a identificação dos casos e condução do tratamento. Ações educativas nas praias também serão feitas, além de intensificação no controle larval nas residências.

"Todo ano a gente faz capacitação normalmente no fim do ano, que é próximo do início do verão, quando a tendência dos casos é aumentar, e sempre que necessário visitas técnicas às unidades", comentou.

SERRA

A Serra vai ampliar os serviços dos finais de semana, com visitas às casas da orla, que costumam ficar fechadas ao longo do ano e abrem no verão. O município também fará ações educativas de conscientização, principalmente em pousadas e hotéis e vai intensificar as operações com o carro fumacê.

Além disso, o município da Serra vai continuar o monitoramento através das 1.100 armadilhas espalhadas pela área, que capturam os mosquitos para verificar se eles estão contaminados com a doença e aumentar as ações no local onde eles foram encontrados, conforme explica a a subsecretária de saúde do município, Cristiane Stem.

"O município de Serra é o que mais tem armadilhas espalhadas. Elas foram colocadas em locais estratégicos que a gente monitora e a gente faz ações mais concentradas naquelas armadilhas que a gente detecta o foco do mosquito", informou.