ES registra mais de mil casos suspeitos de Chikungunya

O Espírito Santo atingiu mais de mil casos suspeitos de Chikungunya neste ano, o que representa aproximadamente três vez mais que o número registrado no mesmo período do ano passado. Até agora, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) confirmou uma morte causada pela doença no município de Vila Velha. Dezoito cidades capixabas têm registros de circulação do vírus.

Segundo o coordenador do Programa Estadual de Combate a Dengue, Zika e Chikungunya, Roberto Laperriere, a região mais afetada pela Chikungunya no Estado é a Grande Vitória. Apesar do avanço da doença, Roberto ressalta que o trabalho de prevenção tem sido feito no sentido de evitar uma epidemia das três enfermidades.

“Hoje, nós trabalhamos visando a tríplice epidemia, não uma epidemia específica de uma das três arboviroses. Ou seja, trabalhamos para o pior cenário para que, se aparecer um cenário melhor, nós estejamos preparados para atender a população”, disse.

O coordenador também diz que o cenário de Minas Gerais, que já registrou mais de 16 mil casos suspeitos de Chikungunya, também preocupa o Espírito Santo. Isso por conta da quantidade de pessoas que circulam entre os dois Estados

Para evitar o avanço da doença, Roberto Laperriere frisa que a solução mais eficiente é o combate ao mosquito Aedes aegypti. Ele recomenda que a população não deixe água parada em suas casas e limpe semanalmente locais como ralos, vasos de plantas e outros recipientes que acumulem água parada.