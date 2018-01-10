ES recebe R$ 100 milhões do Governo Federal para investimentos

Mendonça Filho anuncia recursos para o ES Crédito: Leonardo Duarte/Secom-ES

Os ministros Mendonça Filho, da Educação, e Alexandre Baldy, das Cidades, anunciaram a liberação de mais de R$ 100 milhões para a educação e saneamento básico do Espírito Santo.

A verba será usada para melhorias no Ensino Fundamental e nas Escolas Vivas do Estado, além da ampliação do sistema de esgoto em três municípios: Serra e Guarapari, na Grande Vitória, e Nova Venécia, no Noroeste do Estado.

Os ministros assinaram o repasse em uma cerimônia no Palácio Anchieta. Para a educação, serão destinados R$ 36 milhões; 24 milhões para escolas vivas, unidades de ensino em tempo integral.

Your browser does not support the audio element. ES recebe 100 milhões de reais do Governo Federal para investimentos

Segundo Mendonça Filho, o valor será usado na elaboração do novo currículo capixaba e também para produção de material didático e formação de professores das redes municipais e estadual. "Investimentos na área da alfabetização, definição e apoio ao Estado na implementação da base nacional comum curricular e destacando a questão da educação em tempo integral, com a Escola Viva"

O valor que será investido no programa Escola Viva é o dobro do valor repassado pelo governo federal em 2017. A expectativa do Governo do Estado é de que, até 2030, 300 unidades Escola Viva atendam todos os jovens capixabas do Ensino Médio. Atualmente, são 17 unidades e mais 15 devem ficar prontas em 2018. Já a ampliação da rede de esgoto será em Manguinhos, na Serra, Meaípe e Nova Guarapari, em Guarapari; e em Nova Venécia, no Noroeste do estado. A ampliação vai custar R$ R$ 65 milhões, como conta Baldy.

"Esses investimentos representam saúde porque cada real investido em saneamento, representa de R$ 4 a R$ 5 de benefício para a saúde pública. Por isso que estamos colocando o Ministério das Cidades nesta assinatura", acrescentou o ministro.