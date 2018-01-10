ES recebe R$ 100 milhões do Governo Federal para investimentos

Os ministros Mendonça Filho, da Educação, e Alexandre Baldy, das Cidades, anunciaram a liberação de mais de R$ 100 milhões para a educação e saneamento básico do Espírito Santo.
A verba será usada para melhorias no Ensino Fundamental e nas Escolas Vivas do Estado, além da ampliação do sistema de esgoto em três municípios: Serra e Guarapari, na Grande Vitória, e Nova Venécia, no Noroeste do Estado.
Os ministros assinaram o repasse em uma cerimônia no Palácio Anchieta. Para a educação, serão destinados R$ 36 milhões; 24 milhões para escolas vivas, unidades de ensino em tempo integral.
ES recebe 100 milhões de reais do Governo Federal para investimentos
Segundo Mendonça Filho, o valor será usado na elaboração do novo currículo capixaba e também para produção de material didático e formação de professores das redes municipais e estadual. "Investimentos na área da alfabetização, definição e apoio ao Estado na implementação da base nacional comum curricular e destacando a questão da educação em tempo integral, com a Escola Viva"
O valor que será investido no programa Escola Viva é o dobro do valor repassado pelo governo federal em 2017. A expectativa do Governo do Estado é de que, até 2030, 300 unidades Escola Viva atendam todos os jovens capixabas do Ensino Médio. Atualmente, são 17 unidades e mais 15 devem ficar prontas em 2018. Já a ampliação da rede de esgoto será em Manguinhos, na Serra, Meaípe e Nova Guarapari, em Guarapari; e em Nova Venécia, no Noroeste do estado. A ampliação vai custar R$ R$ 65 milhões, como conta Baldy.
"Esses investimentos representam saúde porque cada real investido em saneamento, representa de R$ 4 a R$ 5 de benefício para a saúde pública. Por isso que estamos colocando o Ministério das Cidades nesta assinatura", acrescentou o ministro.
Além dos ministros e do governador Paulo Hartung, também participaram da assinatura o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM).