ES recebe 37 mil litros de álcool 70% e distribui a hospitais

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Produto foi disponibilizado pela União da Indústria de Cana de Açúcar (Unica), envasado no Estado, e distribuído aos hospitais da rede pública e filantrópicos do Espírito Santo

Publicado em 29 de Março de 2020 às 21:00

Publicado em 

29 mar 2020 às 21:00
Produto foi disponibilizado pela União da Indústria de Cana de Açúcar (Unica), envasado no Estado, e distribuído aos hospitais da rede pública e filantrópicos do Espírito Santo

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