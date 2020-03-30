ES recebe 37 mil litros de álcool 70% e distribui a hospitais

Produto foi disponibilizado pela União da Indústria de Cana de Açúcar (Unica), envasado no Estado, e distribuído aos hospitais da rede pública e filantrópicos do Espírito Santo
Publicado em 29 de Março de 2020 às 21:00
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