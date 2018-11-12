ES pode fechar o ano com 1.510 casos de câncer de próstata

Campanhas como o Novembro Azul têm aumentado a consciência entre os homens para fazer exames preventivos. Crédito: Divulgação

O médico José Mário Corassa sempre se preocupou em fazer todos os exames de rotina para manter a saúde em dia, quando, há dois anos, foi surpreendido com o diagnóstico de câncer de próstata. Ele tinha 59 anos e aconselhou ao seu irmão gêmeo para que também fizesse exames mais específicos. Por coincidência, o irmão de José Mário também estava com a doença.

Dois anos depois do diagnóstico, o médico e o irmão já não sofrem mais com a doença e fazem acompanhamento para que o tumor não volte a aparecer. Na avaliação José Mário Corassa, o costume de fazer exames de prevenção foi determinante para que ele descobrisse a doença ainda no início e começasse o tratamento imediatamente.

Your browser does not support the audio element. ES pode fechar o ano com 1510 casos de câncer de próstata

"Eu, basicamente, estou fazendo o seguimento dos exames do tumor. Mudei algumas coisas na minha rotina. Mudei coisas na vida, na organização, porque temos que aproveitar a vida, porque não sabemos quanto tempo vamos ter. A doença está controlada. Posso nunca mais ter, mas também pode aparecer o tumor novamente e ter que começar tudo de novo", avaliou o médico.

Assim como o caso do médico José Mário Corassa, em 2016 foram registradas 899 internações por conta de câncer de próstata nos hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo. Em 2017 foram 942 internações pelo mesmo motivo. Em 2018, a secretaria de Estado da Saúde ainda não disponibilizou dados parciais de câncer de próstata, mas trabalha com a estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA) de que 1.510 novos casos deverão ser registrados no Estado.

Apesar do exemplo dado por José Mário, a realização de exames de rotina e a prevenção não são orientações seguidas por todos os homens. Por conta disso foi criada a campanha Novembro Azul: um mês destinado para aumentar a conscientização masculina a respeito do cuidado com a saúde. Um dos principais focos da campanha é a realização do exame de toque para a identificação da presença do câncer na próstata.

Na avaliação do urologista Carlos Chagas, o preconceito em relação ao exame diminui, mas o cuidado dos homens com a saúde ainda precisa melhorar. O médico explicou os cuidados necessários e as idades indicadas para a realização dos exames de prevenção contra o câncer na próstata. Homens com o histórico de câncer na família precisam ficar ainda mais atentos.

"O homem que tem o histórico de câncer de próstata tem que começar a fazer os exames com 45 anos. Aquele que não tem histórico, tem que começar com 50 anos. Uma vez ao ano é preciso procurar o profissional para fazer os exames", explicou o urologista.