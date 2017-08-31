As vidas perdidas ou modificadas para sempre são, certamente, os maiores impactos resultantes dos acidentes de trânsito. Muitas dessas pessoas acabam ficando impossibilitadas de realizar diversas atividades que estavam habituadas a fazer. Uma delas é o trabalho. Somente no Espírito Santo, calcula-se que as perdas econômicas com essa parcela da população que deixa de fazer parte da força de trabalho chega a R$ 4,7 bilhões com os acidentes de 2016.

Your browser does not support the audio element. ES perdeu R$ 4,7 bilhões com acidentes de trânsito em 2016

O número representa uma estimativa de riquezas que uma pessoa produz durante os anos em que trabalha. Esse valor representa 3,5% do PIB nominal capixaba no ano passado, que foi de R$ 133,7 bilhões. Essa é a maior perda proporcional na região Sudeste. O levantamento é da Escola Nacional de Seguros.

Em abril deste ano, Carlos Eduardo Vicente sofreu um acidente de moto e ficou paraplégico. Ele é um dos capixabas que acabou ficando impossibilitado de trabalhar. Antes da fatalidade, ele era instalador de vidros temperados. “Agora, eu estou tentando me reabilitar. Antes, eu tinha uma vida normal. Já faz cinco meses que eu não fico de pé”, contou.

Hoje, Carlos Eduardo vive com um benefício do INSS que representa metade do salário que ganhava quando estava trabalhando. Por enquanto, ele diz que não está sendo capacitado para outra profissão.

No ano passado, 1478 pessoas morreram ou ficaram com graves sequelas após acidentes de trânsito. O impacto de R$ 4,7 bilhões relativos a esses casos foi menor que em 2015, quando a perda estimada foi de R$ 6,81 bilhões.

Mesmo com a diminuição de casos, a coordenadora do Centro de Pesquisa da Escola Nacional de Seguros, Natalia Oliveira, afirma que não é um resultado que se pode comemorar. Ela avalia que a crise econômica contribuiu para que um número de menor de pessoas circulasse no trânsito, o que pode ter gerado a redução.

“A gente não pode ficar feliz com essa melhora porque muito dela vem dessa crise pela qual estamos passando. Quando a economia reaquecer, a gente está muito preocupado com esses números de acidentes”, disse.