Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

REPORTAGEM ESPECIAL

ES não recolhe lâmpadas com mercúrio de forma correta

Os capixabas não possuem pontos oficiais de coleta especial das lâmpadas fluorecentes. Elas representam risco à saúde humana. Se a lâmpada quebrar, o mercúrio dentro dela escapa em forma de vapor e contamina o ar, o solo e a água

Publicado em 25 de Março de 2015 às 13:55

Publicado em 

25 mar 2015 às 13:55
Os capixabas não possuem pontos oficiais de coleta especial das lâmpadas fluorecentes. Elas representam risco à saúde humana. Se a lâmpada quebrar, o mercúrio dentro dela escapa em forma de vapor e contamina o ar, o solo e a água. O Espírito Santo terá pontos de coleta somente a partir de 2016, conforme o acordo nacional definido neste mês de março entre Ministério do Meio Ambiente, importadores, fabricantes e comerciantes.
Especial - Natália Devens - ES permanece sem coleta especial de lâmpadas que representam risco à saúde humana - 7.34s - 23-03-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Imagem de destaque
A conta que nunca fecha
Atropelamento ciclista Camburi
Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados