ES não recolhe lâmpadas com mercúrio de forma correta

Os capixabas não possuem pontos oficiais de coleta especial das lâmpadas fluorecentes. Elas representam risco à saúde humana. Se a lâmpada quebrar, o mercúrio dentro dela escapa em forma de vapor e contamina o ar, o solo e a água. O Espírito Santo terá pontos de coleta somente a partir de 2016, conforme o acordo nacional definido neste mês de março entre Ministério do Meio Ambiente, importadores, fabricantes e comerciantes.