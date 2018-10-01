ES: mais de 70% das mulheres entre 50 e 69 anos não fazem mamografia

Claudia Mameri, representante da Sociedade Brasileira de Mastologia no Estado, alerta sobre a dificuldade para fazer mamografia no Estado Crédito: Caíque Verli

O Espírito Santo esbarra em um fator fundamental para a prevenção do Câncer de Mama: mais de 70% das mulheres entre 50 e 69 anos não fazem mamografia no estado. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer (INCA), órgão ligado ao Ministério da Saúde. O número chama mais a atenção nesta segunda-feira (01), quando começa o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a doença.

Essa é a faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde para fazer o exame de rastreamento, como é chamado a mamografia em que a mulher não tem sintomas, mas faz o procedimento para evitar um diagnóstico tardio, já que o câncer pode demorar para manifestar os sinais.

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Segundo a Claudia Mameri, representante da Sociedade Brasileira de Mastologia no Espírito Santo, o poder público peca duas vezes: no trabalho de conscientização e na própria marcação de exames, porque muitos médicos deixam de marcar o procedimento quando a mulher procura uma consulta de rotina.

Ela destacou a importância do diagnóstico precoce da doença, que pode impedir que ela se espalhe para outros órgãos. "Esse é o primeiro ponto: reduzir a mortalidade porque a gente vai detectar a doença antes que ela tenha o risco de ser sistêmica. Em segundo lugar, quanto menor a lesão, menor é a abordagem cirúrgica, menor é a mutilação da mama da paciente", afirmou Mameri.

A rádio-oncologista Anne Karina Kiister Leon também enfatizou a necessidade das mulheres, inclusive as jovens, de fazerem o autoexame. "A paciente que faz o autoexame já conhece seu corpo. Se na hora do banho, de passar o sabonete, se ela sentir alguma diferença, alguma dor, e procurar o atendimento médico, a gente consegue pegar qualquer alteração".

Foi o autoexame que tem feito com que o tratamento da cuidadora Luzimar Souza, de 48 anos, tenha bons resultados. Ela está enfrentando o terceiro câncer de mama em quatro anos, mas todos os tumores ela descobriu bem no começo da doença. "Por sempre fazer o exame e o autoexame, sempre estar no médico, facilitou muito. A gente descobriu no início e não passou para outro órgão. O autoexame é muito importante", contou.