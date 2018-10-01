Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Câncer de Mama

ES: mais de 70% das mulheres entre 50 e 69 anos não fazem mamografia

Os dados são do Instituto Nacional do Câncer ( INCA), órgão ligado ao Ministério da Saúde

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 13:35

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

01 out 2018 às 13:35
Claudia Mameri, representante da Sociedade Brasileira de Mastologia no Estado, alerta sobre a dificuldade para fazer mamografia no Estado Crédito: Caíque Verli
O Espírito Santo esbarra em um fator fundamental para a prevenção do Câncer de Mama: mais de 70% das mulheres entre 50 e 69 anos não fazem mamografia no estado. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer (INCA), órgão ligado ao Ministério da Saúde. O número chama mais a atenção nesta segunda-feira (01), quando começa o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a doença. 
Essa é a faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde para fazer o exame de rastreamento, como é chamado a mamografia em que a mulher não tem sintomas, mas faz o procedimento para evitar um diagnóstico tardio, já que o câncer pode demorar para manifestar os sinais.
Es - mais de 70 por cento das mulheres entre 50 e 69 anos não fazem mamografia
Segundo a Claudia Mameri, representante da Sociedade Brasileira de Mastologia no Espírito Santo, o poder público peca duas vezes: no trabalho de conscientização e na própria marcação de exames, porque muitos médicos deixam de marcar o procedimento quando a mulher procura uma consulta de rotina.
Ela destacou a importância do diagnóstico precoce da doença, que pode impedir que ela se espalhe para outros órgãos. "Esse é o primeiro ponto: reduzir a mortalidade porque a gente vai detectar a doença antes que ela tenha o risco de ser sistêmica. Em segundo lugar, quanto menor a lesão, menor é a abordagem cirúrgica, menor é a mutilação da mama da paciente", afirmou Mameri.
A rádio-oncologista Anne Karina Kiister Leon também enfatizou a necessidade das mulheres, inclusive as jovens, de fazerem o autoexame. "A paciente que faz o autoexame já conhece seu corpo. Se na hora do banho, de passar o sabonete, se ela sentir alguma diferença, alguma dor, e procurar o atendimento médico, a gente consegue pegar qualquer alteração".
Foi o autoexame que tem feito com que o tratamento da cuidadora Luzimar Souza, de 48 anos, tenha bons resultados. Ela está enfrentando o terceiro câncer de mama em quatro anos, mas todos os tumores ela descobriu bem no começo da doença. "Por sempre fazer o exame e o autoexame, sempre estar no médico, facilitou muito. A gente descobriu no início e não passou para outro órgão. O autoexame é muito importante", contou.
O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do de pele não melanoma, respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados