ES: mais de 16 mil casos de adolescentes grávidas em dois anos

Amanda da Silva Falcão tem apenas 16 anos. É uma menina de aparência frágil, mas que é forte o bastante para segurar com firmeza entre os braços a pequena Pietra. Um bebê com pouco mais de um mês de vida, fruto da relação de Amanda com um rapaz seis anos mais velho. Essa é a primeira filha do casal.

Amanda, que é moradora do bairro Flexal l, em Cariacica, descobriu a gravidez por acaso. Na verdade, foi sua mãe quem desconfiou que uma netinha poderia estar a caminho. Um teste feito horas mais tarde confirmou a gestação.

Amanda garante que não sentiu medo quando recebeu a confirmação da gravidez."Eu não fiquei com medo não, eu queria mesmo engravidar porque era doida para ser mãe", disse Amanda.

Esse é um pequeno pedaço da história de Amanda, mas o enredo pode ser adaptado para contar a história de centenas de outras meninas capixabas que precisam lidar com a gravidez na adolescência.

De acordo com números que a CBN Vitória obteve com a Secretaria de Estado da Saúde, 16.637 adolescentes do Espírito Santo tiveram filhos em 2016 e 2017. Desse total, 779 foram meninas de 10 a 14 anos (418 em 2016, em 2017 o número caiu para 361). As outras 15.858 grávidas tinham entre 15 e 19 anos (8.191 em 2016 e 7.667 em 2017). Sendo assim, cerca de 15% dos 108 mil capixabas que nasceram nos últimos dois anos são filhos de adolescentes. A divisão de idades acontece por conta de orientações da Organização Mundial da Saúde, que divide a gestação de adolescentes em dois grupos.

Quando eu recebi a notícia eu não aceitei (...) Eu batia na barriga, xingava a criança, falava que iria dar para os outros (...) Na primeira vez eu não tinha cabeça nenhuma para ter um filho, agora eu tenho. Estou mais consciente do que eu vou ter que construir Brenda Saib, 22 anos, grávida pela primeira vez aos 17 anos

Brenda Saib Crédito: Eduardo Dias

Morando há poucas ruas de distância da casa de Amanda, a jovem Brenda Saib é outra que precisou lidar com a gravidez na adolescência. Hoje ela tem 22 anos, está grávida de nove meses, conta ansiosamente os dias para a chegada da pequena Alice, mas nem sempre a sua relação com a gravidez foi assim.

Na sua primeira gestação, Brenda tinha apenas 17 anos, não soube lidar com a pressão de suportar uma gravidez tão jovem e fica com os olhos cheios de lágrimas ao lembrar que por várias vezes tentou interromper a gravidez que trouxe ao mundo o filho Gustavo, que hoje está com quatro anos.

"Quando eu recebi a notícia eu não aceitei, eu não queria a criança. Eu tomei remédio pra tirar, mas não perdi o neném. Eu batia na barriga, xingava a criança, falava que iria dar para os outros. Eu só aceitei a gravidez quando vi que não tinha mais jeito", relata a jovem.

Agora a situação é diferente e Brenda curte muito bem a gravidez. "A diferença é que agora eu estou com mais cabeça. Na primeira vez eu não tinha cabeça nenhuma para ter um filho, agora eu tenho. Estou mais consciente do que eu vou ter que construir", concluiu Brenda.

Apesar de ser um tema delicado, os números mostram que a gravidez na adolescência está longe de ser incomum. Ao invés da omissão, é um tema que precisa ser discutido e estudado. Sobretudo, meninas e meninos precisam de orientações para lidar com a situação.

Tivemos uma menina aqui de 12 anos grávida. Quando veio para o hospital, ela lembrou de trazer o ursinho dela. Eu tenho essa foto. Ficavam em cima da cama dela o bebê e o ursinho Francisco Zaganelli, médico e professor, criou o projeto Mãe Adolescente, no Hospital Universitário (Hucam)

Foi pensando em dar amparo a pequenas mães que o médico e professor Francisco Luiz Zaganelli criou, em 2008, o projeto “Mãe Adolescente”, que já atendeu e atende centenas de jovens no Hospital Universitário (Hucam), em Vitória.

Médico e professor Francisco Luiz Zaganelli Crédito: Eduardo Dias

A arte que ilustra a porta do escritório e os folhetos distribuídos é um resumo do projeto e da atenção que o pediatra Zaganelli dá para cada paciente: uma menina grávida segurando um ursinho de pelúcia.

"Tivemos uma menina aqui de 12 anos grávida. Quando ela sentiu a dor do parto, quando veio para o hospital, ela lembrou de trazer o ursinho dela. Eu tenho essa foto. Ficavam em cima da cama dela o bebê e o ursinho", relembra o professor.

Uma gravidez na adolescência é cercada por muitos riscos à saúde da mãe e do bebê, e é justamente na diminuição desses riscos que são empregados boa parte dos esforços do doutor Zaganelli e todos os estudantes de medicina voluntários do projeto.

Na definição feita por especialistas, toda gravidez de meninas entre 10 e 14 anos é considerada de risco e precisam ser acompanhadas bem de perto. Afinal, o corpo delas ainda não está completamente desenvolvido para suportar tanto esforço. No entanto, esse cuidado especial não é recorrente.

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Em diversos casos as meninas demoram a descobrir ou escondem a gravidez por medo ou vergonha. Isso faz com que o acompanhamento médico comece tardiamente e o pré-natal fica comprometido. Nesses casos, de acordo com Zaganelli, o risco de sofrer com doenças como anemia e pressão alta fica duas vezes maior. O criador do projeto Mãe Adolescente também afirma que 25% dos filhos de adolescentes ficam internados em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).

A jovem Amanda, que engravidou aos 15 anos e foi citada no começo da reportagem, teve uma gestação de risco, com sangramentos e precisou de muito repouso para não perder o bebê que esperava.

"A adolescente ao engravidar tem o risco duas vezes maior de morrer durante a gravidez. O bebê dessa adolescente tem um risco muito maior de morrer durante o primeiro ano de vida", explica Zaganelli.

A pediatra Luciana Phebo, que coordena um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) sobre a gravidez na adolescência nos bairros de Vitória, avalia que a falta de preparo nas escolas e unidades de saúde para lidar com as jovens grávidas também é um problema.

"A gente vê que há um rechaço dos profissionais da educação e da saúde fazendo culpabilização da jovem quando engravida. É aquela frase horrorosa de 'Você não sabe porque engravidou, mas soube fazer o que não deveria ter feito'. Isso aumenta ainda mais o risco de saúde e de vida de uma jovem grávida", avaliou o coordenadora do Unicef.

De acordo com números recentemente divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a taxa de gravidez de adolescentes no Brasil está acima da média latino-americana. A taxa mundial é estimada em 46 nascimentos para cada 1 mil meninas entre 15 e 19 anos. Na América Latina e Caribe, o índice chega a 65,5. No Brasil, 68,4.