ES está mais próximo de ganhar uma agência consular da Itália

Bandeira italiana Crédito: Pixabay

O vice-governador César Colnago, então governador em exercício, assinou nessa segunda-feira o pedido de instalação de uma agência consular da embaixada italiana no Espírito Santo. O embaixador da Itália no Brasil, Antonio Bernardini, pediu como contrapartida que o Estado cedesse uma sede para que a agência possa funcionar e o governo se comprometeu a disponibilizar o espaço.

Uma reunião na sede do Ministério das Relações Exteriores da Itália em dezembro vai definir a implantação da agência consular.

O presidente da Casa d'Italia, Cilmar Franceschetto, comemorou o passo à frente pela implantação e explicou que, embora a agência não seja um Consulado, ela atende a reivindicação da comunidade porque vai realizar vários serviços, como o reconhecimento da dupla cidadania.

"O mais procurado é o serviço do reconhecimento da dupla cidadania. Depois, a renovação de passaporte italiano, adoção, e diversos trâmites burocráticos com relação ao reconhecimento de documentos", detalha.

Franceschetto destaca que a luta por um Consulado no Estado continua e que a agência vai aumentar o respeito pela comunidade italiana no Espírito Santo.

"Realizando esses serviços aqui no Espírito Santo, sem precisar se reportar ao Rio de Janeiro, já resolve essa parte. Seremos de fato representados, teremos representação italiana de fato aqui no Espírito Santo", ressalta.

Além dos serviços consulares, a agência também vai receber a Câmara de Comércio Italiana e a Escola de Línguas. O local que será disponibilizado para a sede ainda não foi definido.