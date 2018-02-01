A penitenciária feminina de Cariacica é uma das 35 unidades prisionais do Estado Crédito: Divulgação/Sejus

O Espírito Santo terminou o ano de 2017 como o sexto Estado com maior número de grávidas ou lactantes presas, segundo levantamento do Conselho Nacional de Justiça. Em dezembro, o Espírito Santo tinha 19 gestantes e 10 lactantes no sistema prisional. O Estado que lidera esse ranking é São Paulo, onde, de 235 mulheres, 139 são grávidas e 96 lactantes.

Your browser does not support the audio element. ES é o sexto Estado do país com mais grávidas presas

Geralmente, o bebê permanece com a mãe no presídio durante pelo menos o período de amamentação exclusiva, até os seis meses de idade, mas esse tempo é definido pelo poder judiciário.

Aqui no Espírito Santo, as gestantes e lactantes ficam em alas separadas em duas unidades, nos centros prisionais femininos em Colatina e em Cariacica.

Segundo o secretário estadual de Justiça, Walace Tarcísio Pontes, as alas contam com uma estrutura diferente das celas tradicionais, mais humanizada, para atender essas mulheres e seus filhos.

"Esses ambientes foram idealizados de forma a ter um ambiente mais humanizado. É um local diferente das celas comuns, que conta com espaços específicos para as crianças e as mães. Não tem uma característica de cela, são espaços maiores, contam com brinquedoteca. As mães ficam ao lado dos berços das crianças", afirma Pontes.

O parto da mulher é feito em um hospital e durante a saída dela para o procedimento, ela não é conduzida com algemas, segundo a Sejus. O secretário ainda garantiu que o Estado fornece o enxoval da criança, se for necessário. "Não estou falando única e exclusivamente de saúde, mas também das roupas, do material, de medicamento, de um objeto especial que a criança precise, de uma cadeirinha para transportar a criança até o hospital", detalha o secretário.

Veja fotos de um dos centros prisionais

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a maioria das detentas que tiveram filho na prisão ou que estão grávidas são solteiras e jovens. Há casos em que o pai da criança também é preso. Segundo a Cartilha da Mulher Presa, editada pelo CNJ, em 2011, a mulher não perde a guarda dos filhos quando é presa, mas a guarda fica suspensa até o julgamento definitivo do processo ou se ela for condenada a pena superior a dois anos de prisão. Enquanto cumpre pena, a guarda de filhos menores de idade fica com o marido, parentes ou amigos da família. Depois de cumprida a pena, a mãe volta a ter a guarda do filho, se não houver nenhuma decisão judicial em sentido contrário.