ES é o primeiro estado a superar meta de 80% de cobertura da primeira dose da vacina do HPV

O Espírito Santo é o primeiro estado a superar a meta de 80% de cobertura na primeira dose da vacina contra o Papiloma Vírus (o HPV), um dos causadores do câncer de colo do útero. Desde março, quando foi iniciada a campanha de vacinação, 71.283 meninas capixabas receberam a medicação. O número representa 81,73% do público alvo, estimado em 87.229 garotas de 9 a 11 anos.

Danielle Grillo, coordenadora do programa estadual de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), atribuiu o sucesso da campanha à estratégia adotada para a vacinação, que extrapola os muros das unidades de saúde.

"Foi uma estratégia mista. Alguns municípios vacinaram em escolas públicas e privadas, além das unidades de saúde. Então, vacinando na escola, conseguimos pegar a menina no local onde ela está, o que faz a adesão melhorar. Mas, queremos melhorar esse número. Até o final do ano vamos continuar vacinando esse público-alvo", apontou à Rádio CBN Vitória.

Segunda dose

O estado também está em primeiro lugar em cobertura da segunda dose da vacina, com 36.585 meninas alcançadas, o que representa 41,30% do público alvo. Esse número deve aumentar nos próximos meses, segundo a Sesa, já que muitas meninas ainda não alcançaram o intervalo necessário de 6 meses da primeira dose.

Se no início da vacinação contra o HPV em adolescentes no ano passado a Sesa enfrentou a resistência dos país, já que o assunto envolve a sexualidade de seus filhos, hoje a coordenadora do programa estadual de Imunização acredita que a Secretaria de Saúde está conseguindo quebrar o tabu.

"Toda vez que uma vacina é implantada, no início sempre há uma repercussão em torno dela. Principalmente a do HPV, que envolve a questão da sexualidade, houve muita discussão do ponto de vista religioso. Mas, o importante devemos reforçar é que a vacinação acontece em uma idade tão precoce para obter uma melhor eficácia da vacina. Os níveis de anticorpos nessa faixa etária, quando a menina ainda não teve contato com o vírus, é muito maior do que em mulheres com idades mais avançadas. Elas estão tomando a vacina agora para uma proteção futura, para não desenvolver câncer de colo de útero", explicou.