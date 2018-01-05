No último ano, a febre amarela assustou a população capixaba que começou uma corrida aos postos de saúde para se vacinar. Apesar de o momento turbulento já ter passado, ainda é preciso ficar atento. Tanto os capixabas que ainda não se vacinaram e vão viajar para áreas de incidência da doença quanto os turistas de outros Estados que vieram para o Espírito Santo e nunca foram imunizados devem procurar um posto de saúde para se vacinar.

Your browser does not support the audio element. ES e mais 20 estados recomendam vacina de febre amarela para turistas

Quem planeja visitar os Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina deve ficar atento: esses locais são áreas com recomendação para vacinação. É importante que a dose seja tomada 15 dias antes da viagem.

Vacinação contra febre amarela em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares

A gerente de Vigilância em Saúde de Vitória, Arlete Dutra, diz que é importante que quem ainda não foi imunizado contra a febre amarela busque um posto de saúde. “As pessoas que forem se deslocar nesse período de férias para áreas rurais precisam tomar a vacina se ainda não tomou. É importante manter esse controle para evitar que essas pessoas adoeçam.”

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Os turistas que vêm ao Espírito Santo também precisam se vacinar contra a febre amarela. No Estado, a vacinação contra a febre amarela passou a fazer parte da rotina de imunizações por conta da epidemia da doença que aconteceu no último ano. Por conta disso, os turistas que ainda não se vacinaram podem buscar qualquer posto de saúde para tomar uma dose da vacina, como explica a coordenadora do Programa de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), Danielle Grilo.

“A vacina está disponível pelo SUS. Então, no Brasil inteiro, as pessoas podem se vacinar. Não há necessidade de apresentar comprovante de residência. Em qualquer unidade de saúde, de qualquer Estado, é possível tomar uma dose.”

Para se imunizar contra a febre amarela, basta ir a um posto de saúde que tenha sala de vacinação portando um documento de identidade e o cartão de vacinação. Caso o paciente tenha perdido o cartão, ainda assim é possível se vacinar.