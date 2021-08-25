ES avalia liberar shows para até 600 pessoas a partir de setembro

ES avalia liberar shows para até 600 pessoas com vacinação comprovada Crédito: Pexels

O governo do Estado vai avalia uma flexibilização maior para o setor de eventos a partir do mês de setembro. A expectativa é liberar shows e apresentações musicais com público de até 600 pessoas, com comprovante de vacinação contra a Covid-19. A informação é do governador Renato Casagrande, em entrevista ao quadro Retrabalho, no CBN Cotidiano desta quarta-feira (25). Uma reunião para tratar do assunto está marcada para a próxima sexta-feira (27).

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Lucas Valadão - Casagrande - 25-08-21

Atualmente, estão liberados shows com até 300 pessoas nos municípios em risco baixo para a transmissão do coronavírus e não há exigência de comprovante da vacinação. Os eventos sociais, por outro lado, podem acontecer com até 600 participantes, mas é preciso estar vacinado com, pelo menos, a primeira dose.