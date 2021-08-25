ES avalia liberar shows para até 600 pessoas a partir de setembro

O governo do Estado vai avalia uma flexibilização maior para o setor de eventos a partir do mês de setembro. A expectativa é liberar shows e apresentações musicais com público de até 600 pessoas, com comprovante de vacinação contra a Covid-19. A informação é do governador Renato Casagrande, em entrevista ao quadro Retrabalho, no CBN Cotidiano desta quarta-feira (25). Uma reunião para tratar do assunto está marcada para a próxima sexta-feira (27).
Entrevista - Lucas Valadão - Casagrande - 25-08-21
Atualmente, estão liberados shows com até 300 pessoas nos municípios em risco baixo para a transmissão do coronavírus e não há exigência de comprovante da vacinação. Os eventos sociais, por outro lado, podem acontecer com até 600 participantes, mas é preciso estar vacinado com, pelo menos, a primeira dose.
Na terça-feira (24), também em entrevista à CBN Vitória, a secretária estadual de Turismo, Lenise Loureiro, já havia comentado sobre a possibilidade de maior flexibilização para o setor de eventos a partir do próximo mês. Nas redes sociais, já há anúncios de shows para o verão 2022, por exemplo. A secretária avalia positivamente que eventos já estejam sendo divulgados, visando uma retomada do setor. Segundo ela, eventos de grande porte demandam um planejamento antecipado e será preciso seguir os protocolos da Secretaria de Saúde (Sesa) para a realização.
Já Pablo Pacheco, diretor regional da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos no Espírito Santo (Abrape-ES), acompanha de perto o planejamento dos empresários e confia numa retomada dos shows no verão 2022. Ele revela que uma das opções em debate pelos empresários é que os eventos possam exigir o comprovante da vacinação.