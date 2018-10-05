ES: as 5 principais dúvidas dos eleitores que surgem antes de votar

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) vai disponibilizar, neste fim de semana, o Disque-Eleições, um número de telefone gratuito para responder questionamentos como: local de votação e seção eleitoral, número e a situação do título de eleitor, como justificar o voto e perguntas sobre os procedimentos dos mesários. Essas são as cinco dúvidas dos eleitores que mais surgem de última hora, segundo o TRE. Veja as respostas abaixo.
O número é o 0800 001 2018 e funciona no sábado e no domingo da eleição. A orientação, no entanto, é não deixar para procurar respostas sobre suas dúvidas no dia de votar porque a procura é muito grande. A Central, que este ano contará com 30 atendentes, fez 5.874 atendimentos nas eleições de 2016.
Assessora técnica da Corregedoria do TRE-ES, Jaqueline Magalhães, alerta que, dependendo do horário, o telefone não para de tocar. "É uma dificuldade por causa do horário. Logo no início da manhã as ligações são em número muito elevado. Pode acontecer de não conseguirmos atender a todas as ligações", adverte.
As 5 principais dúvidas dos eleitores que surgem antes de votar no ES
A representante do TRE orienta que todos baixem o e-titulo, aplicativo gratuito da Justiça Eleitoral, que contém as informações sobre a situação do eleitor e o local de votação, e pode até substituir o documento com foto, para aquele que já fez o recadastramento biométrico. "Para terem essas informações à mão. Tem o local de votação, o endereço, inclusive com mapa, e também a certidão de quitação, se ela está em situação regular ou não. É muito interessante baixar. Se não tiver condições de fazer isso, nos sites do TRE e do TSE também podem fazer a consulta do local de votação de antemão", comenta.
O eleitor poderá ligar gratuitamente para o 0800-001-2018 no sábado (06), das 8h às 18h; e no domingo (07), das 7h às 18h, e tirar suas dúvidas.
AS RESPOSTAS DAS DÚVIDAS MAIS RECEBIDAS
1ª - Local de votação, seção eleitoral e solicitação de endereços
2ª - Número do título eleitoral
Você pode olhar no seu título de eleitor. Caso não tenha o documento impresso ou não tenha pedido a 2ª via dele, é possível votar com o aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral. Veja como fazer.
3ª - Situação do título de eleitor (regular, suspenso, cancelado)
4ª - Justificativa de ausência às urnas
Você pode justificar sua ausência no dia da votação em qualquer zona eleitoral; após a eleição, você tem até 60 dias para justificar sua ausência em qualquer cartório eleitoral. Mesmo sem justificar no 1º turno, você ainda estará apto a votar caso haja 2º turno (em 28 de outubro).
5ª - Mesários: dúvidas sobre a convocação e procedimentos
Os mesários já foram escolhidos e treinados. No domingo (7), eles devem chegar às 7h nas zonas eleitorais, uma hora antes do início das votações. Para estas eleições, os mesários contam com um aplicativo, chamado “Mesários”, pelo qual eles recebem as instruções e mensagens importantes a respeito das eleições. Como trabalham no domingo, todos os convocados têm direito a dois dias de folga.