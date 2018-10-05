ES: as 5 principais dúvidas dos eleitores que surgem antes de votar

Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) vai disponibilizar, neste fim de semana, o Disque-Eleições, um número de telefone gratuito para responder questionamentos como: local de votação e seção eleitoral, número e a situação do título de eleitor, como justificar o voto e perguntas sobre os procedimentos dos mesários. Essas são as cinco dúvidas dos eleitores que mais surgem de última hora, segundo o TRE. Veja as respostas abaixo.

O número é o 0800 001 2018 e funciona no sábado e no domingo da eleição. A orientação, no entanto, é não deixar para procurar respostas sobre suas dúvidas no dia de votar porque a procura é muito grande. A Central, que este ano contará com 30 atendentes, fez 5.874 atendimentos nas eleições de 2016.

Assessora técnica da Corregedoria do TRE-ES, Jaqueline Magalhães, alerta que, dependendo do horário, o telefone não para de tocar. "É uma dificuldade por causa do horário. Logo no início da manhã as ligações são em número muito elevado. Pode acontecer de não conseguirmos atender a todas as ligações", adverte.

Your browser does not support the audio element. As 5 principais dúvidas dos eleitores que surgem antes de votar no ES

A representante do TRE orienta que todos baixem o e-titulo, aplicativo gratuito da Justiça Eleitoral, que contém as informações sobre a situação do eleitor e o local de votação, e pode até substituir o documento com foto, para aquele que já fez o recadastramento biométrico. "Para terem essas informações à mão. Tem o local de votação, o endereço, inclusive com mapa, e também a certidão de quitação, se ela está em situação regular ou não. É muito interessante baixar. Se não tiver condições de fazer isso, nos sites do TRE e do TSE também podem fazer a consulta do local de votação de antemão", comenta.

O eleitor poderá ligar gratuitamente para o 0800-001-2018 no sábado (06), das 8h às 18h; e no domingo (07), das 7h às 18h, e tirar suas dúvidas.

AS RESPOSTAS DAS DÚVIDAS MAIS RECEBIDAS

1ª - Local de votação, seção eleitoral e solicitação de endereços

2ª - Número do título eleitoral

Você pode olhar no seu título de eleitor. Caso não tenha o documento impresso ou não tenha pedido a 2ª via dele, é possível votar com o aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral. Veja como fazer

3ª - Situação do título de eleitor (regular, suspenso, cancelado)

4ª - Justificativa de ausência às urnas

Você pode justificar sua ausência no dia da votação em qualquer zona eleitoral; após a eleição, você tem até 60 dias para justificar sua ausência em qualquer cartório eleitoral. Mesmo sem justificar no 1º turno, você ainda estará apto a votar caso haja 2º turno (em 28 de outubro).

5ª - Mesários: dúvidas sobre a convocação e procedimentos