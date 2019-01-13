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Vitória

Erosão: coqueiros da orla da Praça dos Namorados serão replantados

A erosão do mar está retirando a areia que cobre a raiz da planta, o que pode provocar a morte dela ou até mesmo um acidente

Publicado em 13 de Janeiro de 2019 às 11:43

Publicado em 

13 jan 2019 às 11:43
Erosão na orla da Praça dos Namorados, Praia do Canto Crédito: Patrícia Scalzer
Por causa da erosão, quatro coqueiros plantados na orla da Praça dos Namorados, Praia do Canto, Vitória, terão de ser removidos e replantados. A erosão do mar está retirando a areia que cobre a raiz da planta, o que pode provocar a morte dela ou até mesmo um acidente. Nesta semana eles serão replantados na mesma área, em um local mais afastados da faixa de areia.
O problema da erosão não é novidade na capital. Locais como a Curva da Jurema e Praia de Camburi, no Píer de Iemanjá, sofrem com o mesmo problema, porém, essa foi a primeira vez que árvores precisaram ser replantadas para serem salvas.
Por causa de erosão, coqueiros da orla da Praça dos Namorados serão replantados
De acordo com o secretário de Meio Ambiente em exercício de Vitória, Ademir Barbosa Filho, a erosão na orla da Praça dos Namorados é um processo da natureza, tendo em vista que o local é um aterro.
“Toda orla da Praia do Canto, Curva da Jurema até a Praça do Papa é um aterro. Isso é um fenômeno natural, até porque no passado essas obras de aterro engoliram parte do mar. E é um movimento normal o mar tentar recuperar aquilo que foi dele em dia”, contou.
O secretário explicou que apenas quatro coqueiros apresentam risco, por isso, precisam ser replantados em um local mais seguro. "Eles já estão muito perto da água e o movimento da maré expõe as raízes. Isso pode gerar algum risco para os banhistas que estejam próximos, pois eles podem cair”, disse.
Erosão na orla da Praça dos Namorados, Praia do Canto Crédito: Patrícia Scalzer
De acordo com o secretário, não será necessário fazer nenhum trabalho de contenção na Praça dos Namorados. Já na Curva da Jurema, onde também há trechos com erosão, o projeto executivo para ampliação da faixa de areia já está concluído e nos próximos dias a obra será licitada. A previsão é de que tudo seja concluído em seis meses.
No Píer de Iemanjá, o secretário explicou que o local está sendo monitorado e ainda não há a necessidade de fazer alguma intervenção. Os coqueiros serão replantados nesta segunda-feira (13).

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