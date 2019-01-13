Por causa da erosão, quatro coqueiros plantados na orla da Praça dos Namorados, Praia do Canto, Vitória, terão de ser removidos e replantados. A erosão do mar está retirando a areia que cobre a raiz da planta, o que pode provocar a morte dela ou até mesmo um acidente. Nesta semana eles serão replantados na mesma área, em um local mais afastados da faixa de areia.
O problema da erosão não é novidade na capital. Locais como a Curva da Jurema e Praia de Camburi, no Píer de Iemanjá, sofrem com o mesmo problema, porém, essa foi a primeira vez que árvores precisaram ser replantadas para serem salvas.
Por causa de erosão, coqueiros da orla da Praça dos Namorados serão replantados
De acordo com o secretário de Meio Ambiente em exercício de Vitória, Ademir Barbosa Filho, a erosão na orla da Praça dos Namorados é um processo da natureza, tendo em vista que o local é um aterro.
“Toda orla da Praia do Canto, Curva da Jurema até a Praça do Papa é um aterro. Isso é um fenômeno natural, até porque no passado essas obras de aterro engoliram parte do mar. E é um movimento normal o mar tentar recuperar aquilo que foi dele em dia”, contou.
O secretário explicou que apenas quatro coqueiros apresentam risco, por isso, precisam ser replantados em um local mais seguro. "Eles já estão muito perto da água e o movimento da maré expõe as raízes. Isso pode gerar algum risco para os banhistas que estejam próximos, pois eles podem cair”, disse.
De acordo com o secretário, não será necessário fazer nenhum trabalho de contenção na Praça dos Namorados. Já na Curva da Jurema, onde também há trechos com erosão, o projeto executivo para ampliação da faixa de areia já está concluído e nos próximos dias a obra será licitada. A previsão é de que tudo seja concluído em seis meses.
No Píer de Iemanjá, o secretário explicou que o local está sendo monitorado e ainda não há a necessidade de fazer alguma intervenção. Os coqueiros serão replantados nesta segunda-feira (13).