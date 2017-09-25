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Caso Milena Gottardi

"Equivocada", diz presidente de comissão sobre negativa da OAB

A comissão da OAB-ES pediu para fazer acompanhamento do caso da médica Milena Gottardi, mas não obteve liberação da diretoria

Publicado em 25 de Setembro de 2017 às 15:07

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

25 set 2017 às 15:07
Reunião do Conselho da seccional capixaba da OAB Crédito: Divulgação/ OAB
A presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Espírito Santo, Flávia Brandão, afirmou nesta segunda-feira (25), em entrevista ao programa CBN Vitória, que a vice-presidente da entidade, Simone Silveira, tomou uma decisão equivocada de negar que o grupo acompanhe as investigações do caso da médica Milena Gottardi.
Equivocada, diz presidente de comissão sobre negativa da OAB
A comissão da OAB-ES pediu para fazer esse acompanhamento, mas não obteve liberação da diretoria. A portaria chegou a ser assinada pela vice-presidente da entidade, mas foi revogada no mesmo dia.
Segundo a presidente da Comissão, o regimento da OAB prevê acompanhamentos externos e por isso é que a Comissão da Mulher irá recorrer do impedimento.
"A vice-presidente, infelizmente, negou partindo de uma premissa totalmente equivocada. A Comissão da Mulher tem sim a prerrogativa de defesa de mulheres e não só de advogadas", comentou.
Flávia Brandão ainda destacou que esse acompanhamento foi um pedido da sociedade, incluindo membros da Ordem.
"A Comissão não fez isso de ofício. Recebemos pedido da população, até de advogadas para que a comissão ingressasse acompanhando todo o processo", relatou.
No sábado, o presidente da OAB-ES Homero Mafra, disse ao jornal A Gazeta que não trataria deste tema, pois pode haver um conflito entre a atividade do advogado e do presidente da OAB-ES. Mafra é advogado do policial civil Hilário Frasson, ex-marido de Milena e apontando como um dos mandantes do crime.
A vice-presidente da OAB- ES, Simone Silveira, disse que não vai se pronunciar sobre as críticas. Anteriormente, a advogada havia afirmado que revogou o ato porque caso não está relacionado com as funções institucionais da Ordem. A assessoria de imprensa da Ordem também foi procurada, mas ainda não comentou sobre o assunto.

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