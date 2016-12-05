Equipe técnica vai definir prioridades na Região Metropolitana

Um grupo técnico formado por profissionais dos municípios da Grande Vitória será criado no início de 2017 para debater e propor ações para a Região Metropolitana. Nesta segunda-feira (05), os prefeitos de Vitória, Vila Velha, Viana, Serra e Cariacica se reuniram durante um almoço para começar a tratar do assunto. Guarapari e Fundão também vão participar do grupo.

Um ponto em comum entre todos os prefeitos foi a possibilidade de ampliar o serviço do Bike Vitória para toda Região Metropolitana. A integração de ônibus municipais com o sistema Transcol também será pauta do grupo que será formado. O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), destaca que em tempo de crise e perda de receita dos municípios, não é mais possível trabalhar de forma isolada.

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“Esses municípios agora precisam se juntar porque perderam muito recursos, no caso de Vitória, com a perda do Fundap (Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias), a cidade tem uma nova realidade. Além disso, ao mesmo tempo que as cidade perderam recursos, a exigência da população aumentou muito”, disse.

De acordo com o prefeito de Viana, Gilson Daniel (PV), este primeiro encontro serviu para os mandatários trocarem experiências. “Foi falado de alguns projetos que têm dado certo nas cidades e vamos discutir na próxima agenda pontos maiores como saneamento e mobilidade urbana”, contou.

O prefeito eleito de Vila Velha e deputado federal, Max Filho (PSDB), diz que a integração do transporte público vai entrar na agenda metropolitana, mas com a condição de que cobradores e motoristas não percam seus empregos. “É um sistema autônomo, por isso, temos que dialogar com o Estado para saber em quais bases se daria essa integração, não aceitamos a perda de nenhuma vaga no mercado de trabalho”, declarou.