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Tragédia em Mariana

Equipe de professores da Ufes vai auxiliar Iema nas ações de recuperação do Rio Doce

Eles se reuniram nesta sexta-feira (13) para estabelecer as metas e definir as atribuições dos cerca de 40 professores que integram o projeto

Publicado em 13 de Novembro de 2015 às 15:48

Publicado em 

13 nov 2015 às 15:48
Professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) montaram um grupo de trabalho para auxiliar o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) a desenvolver ações para recuperar o Rio Doce, em decorrência da lama proveniente do rompimento das barragens da Samarco, em Minas Gerais. A equipe se reuniu nesta sexta-feira (13) para estabelecer as metas e definir as atribuições dos cerca de 40 professores que integram o projeto.
O grupo é multidisciplinar e conta com profissionais das áreas de oceanografia, engenharia, química ambiental, entre outras. Alguns dos profissionais já têm estudos realizados na região do rio e da foz, no distrito de Regência, em Linhares. Estas pesquisas devem contribuir para que seja feita comparação sobre a vida no manancial antes e depois da catástrofe.
Na próxima semana a Ufes encaminhará ao Iema um banco de dados com informações sobre o corpo docente e os projetos desenvolvidos por cada um deles, informou o coordenador do projeto, Neyval Costa Reis Júnior. Após este processo, a universidade apresentará algumas medidas que devem ser adotadas, emergencialmente, e a longo prazo para recuperação do Doce.
Os professores avaliaram que ainda é cedo afirmar por quanto tempo a captação de água do rio deve ficar indisponível, pois até o momento as análises foram realizadas apenas na região onde a maior parte da lama está concentrada, em Minas Gerais.
O diretor do Centro de Ciências Humanas e Naturais da UFES, Renato Rodrigues Neto, explicou que apenas a presença de elementos químicos na água não inviabiliza o tratamento. O especialista ressaltou que é preciso fazer analises de ecotoxicidade para confirmar se a água é ou não prejudicial aos seres humanos.
A expectativa é que os trabalhos continuem sendo executados por muito tempo, já que a situação no rio e os impactos que serão causados quando os rejeitos chegarem ao mar são graves.

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