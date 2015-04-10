Equipe capixaba desenvolve sistema que economiza 40% de água nas plantações

O projeto, denominado de Irrigatech, ganhou o prêmio de Inovação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que premiou ideias voltadas para a economia de água. O consumo do setor agrícola capixaba representa 72% da água utilizada no Estado. A economia de 40% deste volume é bastante significativa e pode dar fim a gastança de água nas produções capixabas. O software faz um raio-x da quantidade de produto a ser plantado e cultivado. Com o cálculo, o programa determina a quantidade exata de água a ser utilizada para uma boa produção, levando em consideração o clima. Com isso, só se usa o necessário, como explica o programador João Carlos Pandolfi.“Ele (Irrigatech) é um sistema de automação para irrigação, mas a diferença dele é que injeta água na cultura de acordo com a cultura que estou fazendo. Se planto milho, a quantidade de água é diferente da soja, por exemplo. Se a plantação tiver 3 meses, é diferente da que tem 6 meses. Assim, consigo dosar a quantidade de água, de acordo com clima, solo, horários específicos, gerando a economia”, explicou à Rádio CBN Vitória.Implantado no local, o sistema reduz a necessidade de água de acordo com a cultura plantada, a umidade de ar e a luz. Além disso, seria possível acessar todos esses dados pelo aplicativo, que permite programar o sistema e acompanhá-lo à distância. A equipe firmou parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para colocar a ideia em prática e começar a reduzir o uso de água na agricultura capixaba.