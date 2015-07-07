Quem nunca passou pelo sufoco de precisar fazer uma ligação ou acessar a internet na rua, mas o celular está sem carga na bateria? Pensando nisso, um grupo de engenheiros capixabas desenvolveu um projeto que utiliza energia solar e que possibilita carregar os telefones em locais públicos. Um protótipo será inaugurado na semana que vem, próximo a um ponto de ônibus, em Manguinhos, na Serra, e a intenção é expandir o projeto pela Grande Vitória.

O equipamento terá tamanho e formato parecido com o de um abrigo de ponto de ônibus. O painel que capta a energia solar terá capacidade de gerar até 160 watts de potência. Será possível fazer reserva da energia para que o equipamento seja utilizado no período noturno.

Your browser does not support the audio element. Equipamento criado por capixabas usa energia solar para carregar bateria de celular na rua

O engenheiro Vitor Lima, da BitCast, empresa de Hardware e Projetos, idealizadora da ação, diz que o projeto surgiu da necessidade de disponibilizar energia gratuita à população. “Nós observamos que podemos utilizar a energia solar, que é uma energia limpa e que está presente na vida da população, para poder entregar isso às pessoas na forma de benefícios. A energia pode ser usada para uma recarga rápida e em situações de emergência e de forma gratuita”, disse à Rádio CBN Vitória.

Além da recarga dos aparelhos eletrônicos, o equipamento também gera energia para lâmpadas de LED que melhoram a segurança do local. De acordo com Vitor Lima, os idealizadores do projeto sabem que terão um grande adversário: o vandalismo.

“O vandalismo é o maior inimigo desse projeto e demanda-se uma certa preocupação na hora de instalar o aparelho. É preferível colocá-lo em locais em que haja mais segurança. A gente acredita que com a importância e o uso do equipamento, a própria população vai prezar pelo equipamento para que ele seja mantido em funcionamento”, explicou.

A ideia da equipe é buscar formas de vender o projeto para prefeituras e demais interessados.