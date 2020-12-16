Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

entrevista

Epidemiologista analisa destaques do anúncio do plano nacional de vacinação

Não há data definida para início da aplicação dos imunizantes

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 20:20

Publicado em 

16 dez 2020 às 20:20
Vacinação Crédito: Pixabay
O governo federal apresentou na manhã desta quarta-feira (16) o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. O documento prevê quatro fases de vacinação para grupos prioritários. As três primeiras devem imunizar 49,65 milhões de pessoas
Não há data definida para início da aplicação dos imunizantes, mas o governo, no entanto, prevê que a campanha será iniciada cinco dias após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar o uso emergencial do medicamento.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a epidemiologista Ethel Maciel analisa que a falta de doses suficientes para serem disponibilizadas ao governo brasileiro pelos laboratórios faz com que o plano tenha que focar nos grupos prioritários, que começa com aquele que concentra o perfil com maior possibilidade de desenvolver a forma grave da doença. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Ethel Maciel - 16-12-20
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados