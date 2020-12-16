Epidemiologista analisa destaques do anúncio do plano nacional de vacinação

Vacinação Crédito: Pixabay

O governo federal apresentou na manhã desta quarta-feira (16) o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. O documento prevê quatro fases de vacinação para grupos prioritários. As três primeiras devem imunizar 49,65 milhões de pessoas

Não há data definida para início da aplicação dos imunizantes, mas o governo, no entanto, prevê que a campanha será iniciada cinco dias após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar o uso emergencial do medicamento.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a epidemiologista Ethel Maciel analisa que a falta de doses suficientes para serem disponibilizadas ao governo brasileiro pelos laboratórios faz com que o plano tenha que focar nos grupos prioritários, que começa com aquele que concentra o perfil com maior possibilidade de desenvolver a forma grave da doença. Ouça a entrevista completa: