Epa já foi autuada 10 vezes e soma R$ 55 mil em multas por mercadorias impróprias ao consumo

A rede de supermercados Epa já foi autuada dez vezes, somente este ano, pelo Procon Municipal. Nesta terça-feira (9), uma das unidades de Jardim Camburi, em Vitória, foi interditada pelo Procon Estadual por comercializar produtos impróprios para o consumo. No ano passado, a rede também foi multada cinco vezes em cerca de R$ 55 mil, no total, pelo mesmo motivo.Nas últimas semanas, foram publicadas nas redes sociais queixas e denúncias de moradores sobre a situação dos produtos, que receberam milhares de comentários. Nas postagens, foi relatada a venda de carne estragada e até que um pássaro morto havia sido encontrado na prateleira dos biscoitos. Além disso, internautas contaram ter comprado pão mofado, queijo estragado e chocolates com larvas.
Epa já foi autuado 10 vezes e soma R$ 55 mil em multas por mercadorias impróprias ao consumo - CBNGAZ - 3.04s - 09-06-15.mp3
Para o diretor da rede Epa, Roberto Gosende, as denúncias na internet partiram de um pequeno grupo, já que a empresa mantém diálogo constante com a Associação de Moradores do bairro.
“Foi um fato específico, mas fica uma interrogação. Da nossa parte, uma empresa com 13 mil funcionários e 109 lojas, não iríamos brincar com o consumidor em hipótese nenhuma. Sabíamos do risco disso ocorrer (fiscalização com interdição) e vamos continuar trabalhando. O fato de um passarinho, aparecer dentro de uma loja e morrer numa prateleira é uma coisa meio inusitada. Isso pode ser plantado. Não sei... Não posso afirmar nada, eu não estava aqui na hora, porém, existe esse trabalho”, disse à Rádio CBN Vitória.
Gosende ressaltou também que a empresa sempre se responsabiliza pelo produto vendido, e faz a troca caso seja necessário.
“O volume de produtos que a gente trabalha são mais de 10 mil itens. Pode acontecer (um erro). Os Trabalhamos com pessoas, são seres humanos trabalhando e estão sujeitos a erros. Se isso acontece, o cliente leva um produto similar na mesma hora. Todas as vezes que temos qualquer denúncia, nós temos médicos veterinários dentro das lojas. Temos uma fiscalização interna muito grande. Quando se tem larva dentro de um produto, é chamada a indústria, é questionado, tudo é avaliado”, garantiu.Além do problema com os produtos vencidos identificados na fiscalização do Procon, os setores de hortifrutti, padaria e fatiamento da loja também já haviam sido interditados pela Vigilância Sanitária, pois funcionavam sem água potável para a manipulação dos alimentos. Contudo, houve o descumprimento à interdição, já que nesta terça os setores permaneciam funcionando. Por isso, os produtos produzidos neste período foram apreendidos e a loja multada.Segundo o diretor da rede Epa, Roberto Gosende, as irregularidades citadas pela Vigilância já foram sanadas. Ele afirmou que o departamento jurídico da empresa fará todas as averiguações para apresentar defesa ao Procon, e assim que for autorizado pelo órgão, a loja será reaberta.