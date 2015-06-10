Epa já foi autuada 10 vezes e soma R$ 55 mil em multas por mercadorias impróprias ao consumo

A rede de supermercados Epa já foi autuada dez vezes, somente este ano, pelo Procon Municipal. Nesta terça-feira (9), uma das unidades de Jardim Camburi, em Vitória, foi interditada pelo Procon Estadual por comercializar produtos impróprios para o consumo. No ano passado, a rede também foi multada cinco vezes em cerca de R$ 55 mil, no total, pelo mesmo motivo.Nas últimas semanas, foram publicadas nas redes sociais queixas e denúncias de moradores sobre a situação dos produtos, que receberam milhares de comentários. Nas postagens, foi relatada a venda de carne estragada e até que um pássaro morto havia sido encontrado na prateleira dos biscoitos. Além disso, internautas contaram ter comprado pão mofado, queijo estragado e chocolates com larvas.

Your browser does not support the audio element. Epa já foi autuado 10 vezes e soma R$ 55 mil em multas por mercadorias impróprias ao consumo - CBNGAZ - 3.04s - 09-06-15.mp3

Para o diretor da rede Epa, Roberto Gosende, as denúncias na internet partiram de um pequeno grupo, já que a empresa mantém diálogo constante com a Associação de Moradores do bairro.

“Foi um fato específico, mas fica uma interrogação. Da nossa parte, uma empresa com 13 mil funcionários e 109 lojas, não iríamos brincar com o consumidor em hipótese nenhuma. Sabíamos do risco disso ocorrer (fiscalização com interdição) e vamos continuar trabalhando. O fato de um passarinho, aparecer dentro de uma loja e morrer numa prateleira é uma coisa meio inusitada. Isso pode ser plantado. Não sei... Não posso afirmar nada, eu não estava aqui na hora, porém, existe esse trabalho”, disse à Rádio CBN Vitória.

Gosende ressaltou também que a empresa sempre se responsabiliza pelo produto vendido, e faz a troca caso seja necessário.