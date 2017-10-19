Envolvidos na morte da médica Milena podem pegar 30 anos de prisão

A polícia concluiu a investigação da morte da médica Milena Gottardi, de 38 anos, que foi baleada na cabeça no dia 14 de setembro, quando saía de um plantão no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam) . O ex-marido, Hilário Frasson, e o sogro, Esperidião Carlos Frasson, foram apontados pela polícia como mandantes do crime.

Os seis presos suspeitos de envolvimento no assassinato foram indiciados. O titular da Delegacia Especializada de Homicídio Contra a Mulher, Janderson Lube, destacou que os intermediários, Valcir da Silva Dias e Hermenegildo Palauro Filho, o atirador, Dionathas Alves Vieira, e Bruno Rodrigues Broetto, que roubou a moto que foi usada por Dionathas, foram indiciados pelos crimes de homicídio qualificado com promessa de recompensa, emboscada e crime de furto.

Já Hilário e Esperidião foram indiciados pelos mesmos crimes, com a qualificadora do feminicídio. “A qualificadora do feminicídio em relação ao Esperidião e ao Hilário é devido ao vínculo familiar deles com a vítima Milena”, disse.

O delegado destacou que o sigilo sobre o caso foi mantido porque, como Hilário é policial civil, ele entende o funcionamento das investigações. Ele também disse que após a conclusão do inquérito é possível afirmar que os seis têm envolvimento no crime.

“Não restou dúvidas durante as investigações, com todo material probatório formado nesse um mês de investigações, do envolvimento dos mandantes, dos intermediários, do executor e do partícipe do crime. Cada um teve sua esfera de participação”, contou.