Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Quanto custa?

Entressafra, frete caro e dólar elevam o preço do arroz e leite no ES

Entressafra, frete caro e alta do dólar provocam aumento no preço do arroz e do leite no ES

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 18:58

Publicado em 

03 set 2020 às 18:58
Aviso em supermercado de Cariacica Crédito: dvulgação
A ida ao supermercado está cada vez mais cara para o capixaba. Nas últimas semanas, produtos essenciais, como leite, arroz e óleo, sofreram aumento expressivo nos preços na Grande Vitória. Quanto ao grão, o saco de 5 kg é encontrado em preços que vão de R$ 18,90 a R$ 25,00, enquanto a caixinha de leite gira em torno de R$ 4,09 e R$ 4,30. A CBN procurou a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) para saber o motivo dessa alta em produtos específicos. Em nota, a Acaps listou alguns motivos do encarecimento, como crescimento das exportações, produção abaixo do consumo, entressafra, dificuldade de transporte e alta do dólar.
A Associação de Supermercados explicou que a alta do leite, por exemplo, se dá por uma série de fatores, como a entressafra, que vai de abril a setembro, somada aos efeitos da seca no sul do País, o que reduziu a oferta do produto. O maior consumo por causa do isolamento social também é um fator a ser levado em conta.
Sobre o arroz, a Acaps destacou a produção reduzida, dificuldade de transporte, exportação para outros países e alta do dólar. A maior procura externa tem afetado diretamente a oferta doméstica do produto, que registrou valorização em dólar acima de 30%. Além disso, segundo estudos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), a safra de arroz 2019/2020 será a segunda menor da história. Isso foi ocasionado pela migração de produtores para culturas mais rentáveis, como a soja.
2121 - Lucas Valadão - Entressafra, frete caro e alta do dólar provocam aumento no preço do arroz e do leite no ES - 1.42s - 03-09-20
O presidente da Acaps, João Tarcício Falqueto, ressalta que os estabelecimentos não têm qualquer responsabilidade sobre os processos de produção. Inclusive, a orientação é para que os supermercadistas não aumentem a margem de lucro praticada antes da pandemia do novo coronavírus, repassando apenas os aumentos praticados pela cadeia produtiva.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Missa no campinho transmitida ao vivo pelas redes sociais do Convento da Penha
Convento diminui número de missas transmitidas ao vivo
Imagem de destaque
Ameaça de novo tarifaço: o saldo para o Espírito Santo
O escritor Machado de Assis
Branding é mais do que eficácia comercial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados